Coronavirus, ultimi dati Italia. Oggi altri 3.995 casi e 72 vittime. Tasso al 2,2%

In Sardegna 20 nuovi casi e nessun decesso

Sono 56.429 casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 20 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.273.431 tamponi, per un incremento complessivo di 2.838 test rispetto al dato precedente. Non si registrano nuovi decessi (1.446 in tutto). Sono invece 182 (-2) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 33 (+1) i pazienti in terapia intensiva.

In Valle d'Aosta 15 nuovi casi e nessuna vittima da ieri



In Valle d’Aosta, dopo l’analisi di 178 tamponi, sono 15 i nuovi casi di covid riscontrati. Nelle ultime 24 ore non si registrano ulteriori decessi. Lo comunica in una nota la Regione.

I dati di ieri

Ieri i positivi al test del coronavirus in Italia sono stati 4.717 (5.218 venerdì). Le vittime sono state ieri 125 (di cui 24 della Campania relative ai mesi scorsi ed emerse da una verifica delle Asl), mentre venerdì erano state 218 (con 85 della Campania relative ai mesi scorsi).