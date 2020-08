Coronavirus, ultimi dati: in Italia altri 1.071 nuovi casi e tre morti. Lazio regione con più contagi Secondo la Protezione civile gli attualmente positivi crescono del 4,94% in 24 ore. Cinque ricoverati in più e cinque terapie intensive in meno

Sono 1.071 i nuovi casi di coronavirus alle 17 di sabato 22 agosto, per un incremento dello 0,42% sul giorno precedente. Il totale dei contagi dall’inizio della pandemia sale così a 258.136 unità. I morti registrati nelle ultime 24 ore sono 3 (+0,01%) e portano il numero complessivo dei decessi, da febbraio a questa parte, a quota 35.430. Gli attualmente positivi sono 17.503, +4,95% giorno su giorno. I guariti, invece, sono 243 (+0,11%). Questo il quadro che emerge dal report quotidiano di ministero della Sanità e Protezione Civile. Al momento, nel Paese, si contano 924 ricoverati con sintomi (5 in più su venerdì) di cui 64 in terapia intensiva (5 in meno, giorno su giorno). Le persone sottoposte a isolamento domiciliare, poi, sono 16.515 (+5,25%). I dati odierni sono stati elaborati sulla base di 77.674 tamponi effettuati, a fronte dei 71.966 tamponi di venerdì.

Tra le singole regioni, il Lazio è quella che presenta il maggior numero di nuovi contagi (215), davanti a Lombardia (185) e Veneto (160). Seguono Emilia Romagna (80), Campania (61), Toscana (53), Sicilia (48) e Sardegna (44). In Piemonte si segnalano 41 casi nelle ultime 24 ore.

Nel Lazio si registrano 215 casi e zero decessi, di questi il 61% sono link di rientro. Record di positivi, mai così tanti, legati prevalentemente ai casi con link dalla Sardegna 45% (97 casi). A fornire questi dati è l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. «Sono in prevalenza giovani e asintomatici», aggiunge. «In questa fase il tema non sono né le ospedalizzazioni, né le terapie intensive che sono assolutamente sotto controllo e non danno alcuna preoccupazione, ma bloccare tempestivamente le catene di trasmissione rintracciando gli asintomatici ed evitare che venga diffuso il virus in ambito familiare».

Sono 185 i nuovi contagiati in Lombardia, in aumento rispetto a venerdì quando erano stati 174, ma con oltre duemila tamponi effettuati in più (12.957 contro 10.703). Non si registrano decessi e il totale dei morti in regione resta quindi fermo a 16.852. Calano i ricoverati sia in terapia intensiva (14, -3) che negli altri reparti (148, -1). Aumentano i casi soprattutto a Milano, visto che sono 71 (venerdì 54), di cui 48 a Milano città, e a Pavia (38 contro i 4 di venerdì). Nessun caso a Bergamo, 23 nuovi contagiati a Brescia.

Sono 160 in più i casi di tampone positivo rilevati in Veneto nelle ultime 24 ore. Sono passati da 21.650 a 21.810. I casi attualmente positivi sono passati da 1.865 a 1.992. Vi sono 104 persone in più in isolamento domiciliare: il numero è infatti passato da 6.424 a 6.528. Vi sono poi due nuovi decessi. Il numero è passati da 2.102 a 2.104 morti complessivi. In calo, invece, i casi in isolamento domiciliare: si è scesi da 6.528 a 6.424.