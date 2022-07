Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 110.168 casi (+2,2% in 7 giorni) e 106 vittime

In Puglia 12 morti e 8.253 casi, il 30,9 % dei test



Sono 8.253 i nuovi casi rilevati in Puglia su 26.678 test giornalieri registrati, con una incidenza del 30,9%. Dodici sono le vittime. La provincia più colpita è quella di Bari (2.453 casi), seguita da quella di Lecce (1.859), Taranto (1.282) e Foggia (905). Nel Brindisino i casi sono stati 822 e nella Bat sono 754. I positivi residenti fuori regione sono 143 e 35 quelli per cui non è stata ancora definita la provincia di provenienza. Le persone attualmente positive sono 90.972, delle quali 444 sono ricoverate in area non critica (ieri 443) e 20 in terapia intensiva ( 22 ieri). (ANSA).



In Toscana 5.696 nuovi casi positivi, 4 decessi



In Toscana sono 5.696 i nuovi casi (1.056 confermati con tampone molecolare e 4.640 da test rapido antigenico) registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.274.002 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 1.178.516 (92,5% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 2.540 tamponi molecolari e 21.076 tamponi antigenici rapidi, di questi il 24,1% è risultato positivo. Sono invece 7.205 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 79,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 85.232, +2,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 712 (8 in più rispetto a ieri), di cui 29 in terapia intensiva (4 in più). Si registrano 4 nuovi decessi: 3 uomini e una donna con un’età media di 84,5 anni (1 a Firenze, 1 a Prato, 1 a Pisa, 1 fuori Toscana).

In Friuli Venezia Giulia 2.247 nuovi casi, 1 decesso



Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.878 tamponi molecolari sono stati rilevati 455 nuovi contagi. Sono inoltre 5.821 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1.792 casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 5 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 216. Lo rende noto la Direzione centrale salute della Regione Fvg nel bollettino quotidiano. Oggi si registra il decesso di una persona, a Udine. Il numero complessivo dei deceduti dall’inizio della pandemia è 5.187, con la seguente suddivisione territoriale: 1.295 a Trieste, 2.432 a Udine, 979 a Pordenone e 481 a Gorizia. Inoltre, dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 423.531 persone.