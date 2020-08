Coronavirus, ultimi dati: in Italia altri 1.210 casi e sette morti. Lombardia, 239 contagi Gli attualmente positivi e i ricoverati con sintomi crescono di oltre il 5%. Cinque persone in più in terapia intensiva di Gli attualmente positivi e i ricoverati con sintomi crescono di oltre il 5%. Cinque persone in più in terapia intensiva

Sono 1.210 i nuovi casi di coronavirus alle 17 di domenica 23 agosto. Il totale dei contagi dall’inizio della pandemia sale così a 259.345 unità, per un incremento giorno su giorno del +0.47%. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 7 morti (+0,02), a seguito dei quali la cifra complessiva raggiunge quota 35.437. I guariti sono poi 267 (+0,13%). Gli attualmente positivi in Italia sono 18.438, +5,34% nel confronto con sabato. I ricoverati con sintomi sono 971 (+5,08%), di cui 69 in terapia intensiva, cinque in più rispetto a sabato. Le persone sottoposte a misure di isolamento domiciliare sono 17.398, +0,53% giorno su giorno. Questo il quadro che emerge dal report quotidiano della Protezione civile Inattendibile il dato sui tamponi: se ne contano 348.580 tamponi di cui 312.458 nel solo Molise, a fronte dei 77.674 complessivi di sabato. Sarà interessante leggere il testo della rettifica.

Tra le regioni, la leadership dei contagi giornalieri torna alla Lombardia (239), seguita dal Lazio (184), Veneto (145), Campania (138) ed Emilia Romagna (127). Quindi troviamo la Sardegna (81), la Toscana (59) e il Piemonte (42). Le rimanenti regioni presentano meno di 40 nuovi contagi.

In Lombardia 239 casi e 4 morti



Continuano ad aumentare i casi di coronavirus in Lombardia che sono tornati a superare quota 200: sono infatti 239 i nuovi positivi con 13.663 tamponi effettuati. Sabato erano stati 185 con 12.957 tamponi. I nuovi decessi sono 4 per un totale in regione di 16.856 morti dall’inizio della pandemia. Stabili i ricoveri in terapia intensiva (14) e negli altri reparti (148). Dopo i zero casi di sabato, sono 32 i nuovi contagiati a Bergamo, mentre continuano a crescere a Milano (89 di cui 50 a Milano città) e a Brescia (46).

Lazio, 184 positivi e un morto

Nel Lazio si registrano 184 casi e un decesso. Di questi 184 casi, il 60% sono link di rientro, mentre diminuiscono quelli con link dalla Sardegna (35%). L’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato sottolinea che «i casi diminuiscono rispetto a sabato ed è ancor più significativo visto il numero record dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Lavoro straordinario dei nostri operatori sanitari e record di accessi ai drive-in tenuta del sistema dei laboratori Coronet, rete efficace ed efficiente. Siamo pronti alla reciprocità con la Sardegna per garantire la sicurezza: è l’obiettivo comune. Eventuali positivi agli imbarchi in Sardegna vanno trasferiti in continente in maniera protetta».

Veneto, 145 nuovi casi

Sono 145 in più i casi di tampone positivo rilevati in Veneto nelle ultime 24 ore secondo i dati forniti dalla Regione. Nessun nuovo decesso_ restano così a 2.104 i morti per pandemia. I soggetti in isolamento scendono di 223 unità. Vi sono 104 persone in più, invece, in isolamento domiciliare.