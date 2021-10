Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 1.612 casi e 37 vittime, tasso di positività all’1,32%

Campania, otto nuove vittime

Al Covid , nella giornata di ieri, sono risultate positive in Campania 163 persone a fronte di 5941 test eseguiti: come sempre dopo i weekend il minor numero di tamponi fa salire il tasso di incidenza, che è oggi del 2,74 contro l’1,91 di ieri. Le vittime sono 7 (il dato è relativo alle ultime 48 ore) più una che è deceduta in precedenza. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 17 (-1), quelli di degenza 209 (+6)

In Puglia 64 nuovi casi e un morto

Oggi in Puglia si registrano 64 nuovi casi di Covid su 8.021 test giornalieri (tasso positività 0.8%) e un decesso. I nuovi casi sono così suddivisi: 4 in provincia di Bari; 5 nella provincia Barletta-Andria-Trani; 6 nel Brindisino; 20 nel Foggiano; 24 nel Leccese; 4 nel Tarantino. Delle 2.593 persone attualmente positive in Puglia, 150 sono ricoverate in area non critica e 16 in terapia intensiva.

In Piemonte 78 nuovi casi, due morti

Due morti, di cui 1 relativo a oggi, 78 nuovi casi e un numero stabile di ricoverati: sono i dati del bollettino Covid dell’Unità di crisi della Regione in Piemonte. I pazienti in terapia intensiva restano 23 (come ieri), negli altri reparti il dato complessivo sale a 191 (+ 2). La quota di positivi è dello 0,5%, con 15.968 tamponi diagnostici processati dei quali 13.076 antigenici. Il numero di vittime da inizio pandemia sale a 11.765. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.310, i nuovi guariti 139.

Tornano a scendere i ricoverati negli ospedali dell’Umbria

Tornano a scendere i ricoverati Covid negli ospedali dell’Umbria, 50, due in meno di domenica, ma i posti occupati in terapia intensiva sono sei, uno in più. Lo riporta il sito dedicato della Regione. Nell’ultimo giorno, senza nuovi morti, sono stati registrati dieci nuovi positivi e 25 guariti, con gli attualmente positivi in calo a 770, 15 in meno. Sono stati analizzati 503 tamponi e 1.174 test antigenici, con un tasso di positività pari allo 0,59 per cento (era 0,96 lo stesso giorno della scorsa settimana).

Molise, 20 nuovi positivi nell’ultima settimana

Ancora in calo anche nella settimana appena trascorsa i numeri della pandemia in Molise. Negli ultimi sette giorni i nuovi casi sono stati 20 contro i 33 della settimana precedente. Scende anche il tasso di positività che è ora allo 0,7 (era 1,3 per cento). Diminuiscono pure i numeri degli attualmente positivi, che in regione oggi sono 108 contro i 159 di una settimana fa. Stabile la situazione dei ricoveri: restano 3 i pazienti all’ospedale Cardarelli di Campobasso (uno di loro è in terapia intensiva).