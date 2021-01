Coronavirus, ultimi dati: in Italia altri 17.246 casi e 522 morti Le elaborazioni del ministero della Sanità sulla base dei 160.585. Gli attualmente positivi sono 561.380

Coronavirus, i vaccinati alla data del 13 gennaio 2021

Sono 17.246 i nuovi positivi al coronavirus alle 17 di giovedì 14 gennaio e portano il totale, dall’inizio della pandemia, a quota 17.246 (+0,74% giorno su giorno). I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 552 (+0,68%) così da totalizzare le 80.848 unità da febbraio a questa parte. Gli attualmente positivi conteggiati in Italia sono 561.380 e di questi 23.110 ricoverati con sintomi e 2.557 in terapia intensiva. Le persone sottoposte a isolamento domiciliare sono 535.713. Questo il quadro che emerge a seguito del bollettino quotidiano del ministero della Sanità, elaborato sulla base di 160.585 tamponi effettuati contro i 175.429 di mercoledì 13 gennaio.

Veneto, altri 2.076 contagi e 101 morti

Il Veneto registra 2.076 nuovi contagi nelle ultime 24 ore e 101 decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il dato degli infetti dall’inizio dell’epidemia sale così a 293.795, quello dei morti a 7.785. Continua il trend di discesa dei ricoveri negli ospedali della regione. Nei reparti medici si trovano 2.869 pazienti Covid (-119), nelle terapie intensive 351 (-9). Gli attuali positivi sono 79.825 (-2.145).

Lazio, Rt sopra 1

Con un Rt poco sopra l’1 il Lazio va verso la zona arancione. Lo rende noto l’assessorato alla Sanità. Il Lazio da quando sono state introdotte le zone di rischio è sempre stato giallo. Giovedì 14 gennaio, su oltre 14mila tamponi (+327), si registrano 1.816 casi positivi (+204), 47 decessi (+6) e +2.012 guariti. Diminuiscono i ricoveri e le terapie intensive, mentre aumentano i casi e i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 5 per cento. I casi a Roma tornano a quota 900.

Basilicata, 99 positività

In Basilicata sono stati analizzati 739 tamponi: 99 sono risultati positivi ma di questi solo 90 appartengono a persone residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore sono stati registrati due decessi, con il totale delle vittime lucane salito a 279. Scende da 98 a 84 le persone ricoverate negli ospedali lucani, mentre resta fermo a quattro il dato dei posti occupati in terapia intensiva, tutti al San Carlo di Potenza. Con 18 guariti (in totale 5.053) i lucani attualmente positivi sono 6.586 (6.502 in isolamento domiciliare). Dall’inizio dell'epidemia in Basilicata sono stati analizzati 197.440 tamponi, 182.918 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 124.057 persone.

Dove eravamo rimasti

Erano 15.774 i nuovi positivi di mercoledì 13 gennaio (+0,68% giorno su giorno). I morti, nelle ultime 24 ore, erano 507(+0,63%). Gli attualmente positivi conteggiati erano 564.774 (-0,92%) e di questi 23.525 ricoverati con sintomi (187 in meno rispetto al giorno precedente, -0,78%) e 2.579 in terapia intensiva (60 in meno nel confronto con martedì, -2,27%). Le persone sottoposte a isolamento domiciliare erano 538.670 (-0,92%). Dimessi e guariti, nelle 24 ore, erano 20.532 (+1,24%).