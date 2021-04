Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 21.932 casi e 481 decessi. Superata la soglia dei 110mila morti

Vaccini in tempo reale

Toscana, altri 1.640 nuovi casi e 26 morti

Il rapporto Covid delle 24 ore della Regione segnala in Toscana altri 1.640 nuovi casi (crescita +0,8%, età media 44 anni) e 26 decessi (età media in calo su ieri a 76,7 anni) che portano il numero totale delle vittime censito a 5.406 dall'inizio della pandemia. Ora in Toscana sono 198.645 i casi di positività totali al Coronavirus, 1.640 in più rispetto a ieri (1.590 trovati con tampone molecolare e 50 da test rapido antigenico). Anche i guariti crescono dello 0,8% - sono stati 1.366 nelle 24 ore, tutte guarigioni complete, a tampone negativo - e raggiungono quota 164.563 persone. Gli attualmente positivi sono 28.676 (+0,9%) di cui i ricoverati sono 1.861 (+12 su ieri; 274 in terapia intensiva, in rialzo del +3,4% con nove pazienti in più). Gli altri 26.815 positivi sono in isolamento a casa con sintomi che non richiedono cure ospedaliere o asintomatici (+236 su pari al +0,9%). Ci sono poi altre 37.612 persone (115 in meno, -0,3%) isolate in sorveglianza attiva delle Asl per contatti con persone contagiate.

Emilia-Romagna, 1.830 nuovi casi e 56 vittime

Lieve calo dei pazienti ricoverati con Covid-19 in Emilia-Romagna mentre i nuovi contagi sono ancora sopra quota 1.800. I decessi di oggi sono 56, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia sopra i 12mila. Le vaccinazioni proseguiranno anche a Pasqua e Pasquetta. Il bollettino della Regione evidenzia 1.830 casi di coronavirus su un totale di 30.248 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Età media 44 anni. La maggior parte dei casi giornalieri a Modena (343) e Bologna (300 più 40 del circondario imolese). A seguire: Parma (276), Ferrara (215), Ravenna (177), Reggio Emilia (158), Forlì (102), Rimini (101), Cesena (79), Piacenza (39). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 371 (-10 rispetto a ieri), 3.299 quelli negli altri reparti Covid (-36). I casi attivi ad oggi sono 73.249 (+900 rispetto a ieri), il 95% in isolamento a casa. Continua la campagna vaccinale che non si fermerà per le festività pasquali. Alle 16 di oggi risultano somministrate complessivamente 916.640 dosi. Superano quota 300mila i vaccinati con due dosi.

In Puglia 25 decessi e 2.044 nuovi contagi

Oggi in Puglia, su 14.031 test analizzati, sono stati registrati 2.044 casi positivi per una incidenza del 14,6% (ieri era del 17,8%, con il record di contagi di 2.369 nuovi casi). Sono stati, inoltre, registrati 25 decessi (ieri 36). Oggi i ricoveri salgono a quota 2.142 (27 in più di ieri). Aumenta di 1.304 unità il numero dei guariti, passando dai 142.501 di ieri ai 143.805 odierni. I casi positivi sono stati registrati 776 in provincia di Bari, 137 in provincia di Brindisi, 194 nella provincia BAT, 336 in provincia di Foggia, 217 in provincia di Lecce, 415 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 34 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. I decessi sono 13 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 7 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.885.180 test, 143.805 sono i pazienti guariti e 48.747 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia registrato in oltre un anno di pandemia è di 197.425. Complessivamente sono morti 4.873 pugliesi.

Forte calo ricoveri in Alto Adige, 3 i decessi

Tre decessi, 134 nuovi casi e 166 ricoveri: sono i dati dell'ultimo bollettino covid in Alto Adige. Nelle ultime 24 ore i laboratori dell'Azienda sanitaria hanno analizzato 1.085 tamponi pcr registrando 81 positivi. A questi vanno aggiunti 53 test antigenici positivi su 10.310 effettuati. Calano i ricoveri in ospedale, che nelle ultime 24 ore scendono da 190 a 166. Sono 24 i pazienti in terapia intensiva, di cui uno in Austria, 72 nei normali reparti ospedalieri e 70 nelle cliniche private. In quarantena attualmente si trovano 3.413 altoatesini.