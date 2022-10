Coronavirus, in Italia altri 26.802 casi (-15,7% sulla settimana) e 76 vittime

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

In Italia sono stati registrati, oggi 29 ottobre, 26.802 nuovi casi di contagio da coronavirus, in calo del 15,7% rispetto a sabato 22 ottobre. Le vittime sono state 76. Nelle 24 ore, sono stati effettuati 176.343 tamponi. I ricoverati sintomatici sono 6.716 (ieri 6.824), mentre in terapia intensiva ci sono 227 pazienti con 22 ingressi del giorno (ieri rispettivamente 228 e 32). In isolamento domiciliare ci sono 460.262 persone, mentre il totale degli attualmente positivi è di 467.205.

CRESCITA NUOVI CASI SU BASE SETTIMANALE I puntini sono: casi giornalieri del giorno/casi giornalieri dello stesso giorno della settimana precedente. La curva rappresenta la media mobile a 7 giorni. Se il dato è superiore a 1 vuol dire che i contagi sono in crescita Loading...

Nelle regioni

La regione italiana con il maggior numero di nuovi contagi è la Lombardia (4.989). A seguire Veneto (3.682), Lazio (2.629), Emilia-Romagna (2.425 ) e Campania (1.794). Con meno di 100 nuovi contagi ci sono Molise (78) e Valle d’Aosta (65).



Loading...

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

I numeri di ieri, 28 ottobre

Ieri 28 ottobre i nuovi casi erano stati 29.040, con 85 vittime.