Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 2.897 casi e 62 vittime. Tasso di positività all’1,3%

In Piemonte 190 positivi, 4 morti

In Piemonte sono 190 i nuovi casi positivi al Covid, 4 le vittime, mentre si registra un ulteriore calo dei ricoverati: - 2 rispetto a ieri in terapia intensiva, in totale 79, negli altri reparti - 15, totale a 542. Sono dati dell’Unit di crisi della Regione. Il tasso di positività è all’1,4% con 13.346 tamponi diagnostici processati (7.731 antigenici); la quota di asintomatici 44,2%. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.942, gli attualmente positivi 4.563, i guariti +432.

Toscana, altri 4 morti, ricoverati giù del 5,4%

Altri 162 nuovi casi (età media 40 anni) e altri quattro decessi (età media 82,8 anni) per Covid in Toscana nelle 24 ore secondo il report della Regione. Il totale dei morti arriva a 6.729 vittime. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente che sale a 241.743 positivi in regione dall’inizio della pandemia, mentre i guariti sono stati 652 in un giorno (tutti a tampone negativo) e crescono del triplo in valore di incremento percentuale (+0,3%) raggiungendo quota 227.895 totali (94,3% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono ora 7.119, ancora in calo, -6,5% rispetto a ieri. Tra loro i ricoverati sono 477 (- 27 su ieri, -5,4%) di cui 103 in terapia intensiva (quattro in meno), mentre altri 6.642 sono in isolamento a casa con presentano sintomi che non richiedono cure ospedaliere o senza sintomi (-467 unità su ieri pari al -6,6%). Ci sono poi 20.386 persone (-791 su ieri pari al -3,7%) isolate in quarantena domiciliare, in sorveglianza attiva delle Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Contagi stabili (40) e nessun morto in Sardegna

Solo quattro casi in più di Covid in 24 ore e nessun morto in Sardegna. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 40 nuovi contagi, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a quota 56.735. In totale sono stati eseguiti 1.311.051 tamponi, con un incremento di 2.079 test rispetto al dato precedente. Il tasso di positività sale all’1,9 contro lo 0,9 di ieri. Si svuotano gli ospedali. Sono 130 (-1) i pazienti attualmente ricoverati in area medica, invariato (14) il numero di quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.480, i guariti in totale 42.646 (+76). Sul territorio, dei 56.735 casi positivi complessivamente accertati, 14.846 (+9) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.652 (+4) nel Sud Sardegna, 5.159 (+2) a Oristano, 10.867 (+5) a Nuoro, 17.197 (+20) a Sassari.

125 positivi nelle Marche in un giorno

Sono 125 i positivi rilevati nell’ultima giornata nelle Marche tra le 1.674 nuove diagnosi: 38 in provincia di Macerata, 34 in provincia di Pesaro Urbino, 24 in provincia di Ancona, 13 in provincia di Ascoli Piceno, 7 in provincia di Fermo e 9 fuori regione. Secondo il Servizio Sanità della Regione Marche «nelle ultime 24 ore sono stati testati 3.484 tamponi: 1.674 nel percorso nuove diagnosi (di cui 352 nello screening con percorso antigenico) e 1.810 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 7,5%)». I 125 nuovi positivi comprendono soggetti sintomatici (21 casi rilevati), contatti in setting domestico (35), contatti stretti di casi positivi (39), contatti in setting lavorativo (4), contatti in ambiente di vita/socialità (1), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (9), screening percorso sanitario (1). Per altri 15 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Sui 352 testa del Percorso Screening Antigenico «sono stati riscontrati 9 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare) per un rapporto positivi/testati pari al 3%».

Emilia Romagna, 152 nuovi casi e un decesso

«Dall'inizio dell'epidemia da coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 384.137 casi di positività, 152 in più rispetto a ieri, su un totale di 19.255 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,7%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Il conteggio progressivo delle somministrazioni effettuate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all'argomento: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid, che indica anche quante sono le seconde dosi somministrate.Per tutte le informazioni sulla campagna: https://vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it/.Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 2.709.385 dosi; sul totale, 998.725 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale»’. Lo comunica la Regione Emilia Romagna, specificando che oggi è stato riscontrato un decesso.