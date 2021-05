Coronavirus, ultimi dati. In Italia altre 44 vittime, il dato più basso da ottobre. 2.949 casi (tasso di positività all’1,8%)

4' di lettura

Oggi, 30 maggio, in Italia si registrano altri 2.949 casi e 44 vittime di coronavirus. Lo riportano i dati del ministero della Sanità. Il numero di decessi è il più basso registrato dal 14 ottobre, quando furono 43. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 164.495 tamponi molecolari e antigenici e il tasso di positività è dell’1,8%, in salita rispetto all’1,3% di ieri.

Continua a scendere, come avviene da settimane, la pressione sugli ospedali: nelle ultime 24 ore sono 1.061 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 34 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, sempre secondo i dati del ministero, sono stati 27 (ieri erano stati 29). Sono invece 6.591 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 209 in meno nelle ultime 24 ore.

Lombardia: 458 casi e 5 vittime, tasso positivi all’1,6%

Nelle ultime 24 ore in Lombardia ci sono 458 nuovi casi di Covid19 e si registrano cinque vittime, con una percentuale di positivi sui tamponi processati in leggero aumento rispetto a ieri. Si passa all'1,6% dall'1,3% della vigilia. I guariti e i dimessi sono 765 in un giorno, mentre gli attualmente positivi in Regione, secondo i dati della Protezione Civile, scendono a 32.063 (-312).

Nel Lazio 278 nuovi casi e 6 decessi

“Oggi su oltre 9.300 tamponi nel Lazio (-2.011) e quasi 11.000 antigenici per un totale di oltre 20.000 test, si registrano 278 nuovi casi positivi (-29), i decessi sono 6 (-4), i ricoverati sono 913 (-20). I guariti 1.253, le terapie intensive sono 152 (-3). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,3% i casi a Roma Città sono a quota 159”. Lo comunica in una nota l'assessore alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

in Toscana 263 nuovi casi e 8 decessi

In Toscana sono 263 i nuovi casi positivi al Covid (252 confermati con tampone molecolare e 11 da test rapido antigenico), che portano il totale a 241.275 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 226.182 (93,7% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 10.273 tamponi molecolari e 6.275 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,6% è risultato positivo. Sono invece 6.313 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 4,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 8.387, -2,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 532 (25 in meno rispetto a ieri), di cui 110 in terapia intensiva (4 in meno). Oggi si registrano 8 nuovi decessi: 6 uomini e 2 donne con un'età media di 85,9 anni.