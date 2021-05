Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 3.351 casi e 83 vittime, tasso di positività all’1,4%

5' di lettura

Oggi, 29 maggio, in Italia si registrano altri 3.351 casi e 83 vittime di coronavirus. Lo riportano i dati del ministero della Sanità. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 247.330 tamponi. Sono 1.095 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 47 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 29 (ieri erano stati 41). Sono invece 6.800 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 392 in meno nelle ultime 24 ore.

In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.213.055, i morti 126.002. I dimessi ed i guariti sono invece 3.845.087, con un incremento rispetto a ieri di 7.569, mentre gli attualmente positivi scendono a 241.966, in calo di 4.304 nelle ultime 24 ore.

Nel Lazio 307 positivi e 10 decessi

Oggi nel Lazio, su oltre 11mila tamponi (-328) e oltre 14mila antigenici per un totale di quasi 26mila test, si registrano 307 nuovi casi positivi (+11), i decessi sono 10 (-1), i ricoverati sono 933 (-78). I guariti 1.260, le terapie intensive sono 155 (-4). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,7%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale scende all’1,1%. I casi a Roma Città sono a quota 185. Lo riferisce l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, nel bollettino al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale Covid-19 con i direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù.

In Puglia 7 morti e 269 nuovi casi

Oggi in Puglia sono stati registrati 7686 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e rilevati 269 casi positivi, con una incidenza del 3,4%. Dei nuovi casi 61 sono in provincia di Bari, 46 in provincia di Brindisi, 38 nella provincia BAT, 32 in provincia di Foggia, 40 in provincia di Lecce, 50 in provincia di Taranto, 2 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 7 decessi: 1 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 1 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.484.493 test, 217.472 sono i pazienti guariti e 26.223 sono i casi attualmente positivi. I ricoverati sono 671. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 250.187, mentre il numero complessivo delle vittime è mentre 6.492.

Emilia Romagna, 224 nuovi casi e 6 decessi

Su 21.742 tamponi sono 224 i nuovi positivi in Emilia-Romagna. Aumentano i guariti (+532), calano ancora casi attivi (-324), pazienti in isolamento domiciliare (-291) e ricoveri (-33) mentre sono 2 milioni e 592mila le somministrazioni vaccinali. Quasi il 96% dei casi attivi è in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi. L'età media nei nuovi positivi è di 38,4 anni. Sei i nuovi decessi.