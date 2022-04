Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 61.555 casi e 133 decessi

Ascolta la versione audio dell'articolo

I DATI DEL CONTAGIO

In Italia si registrano, il 15 aprile, altri 61.555 casi e 133 decessi secondo i dati del ministero della Salute. Sono 397.482 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 438.375. Il tasso di positività è al 15,5%, in aumento rispetto al 14,8% di ieri. Sono 419 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 1 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate ed uscite. Gli ingressi giornalieri sono 49. I ricoverati nei reparti ordinari tornano a scendere sotto quota 10mila: sono 9.980, ovvero 95 in meno rispetto a ieri., ovvero 91 in meno rispetto a ieri.

In totale sono 15.595.302 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 161.469. I dimessi e i guariti sono 14.214.909, con un incremento di 70.895 rispetto a ieri.

La variazione settimanale

Negli ultimi 7 giorni (9-15 aprile) ci sono stati 415.922 nuovi casi, in diminuzione del -7,3% rispetto alla settimana precedente (2-8 aprile). Le vittime sono state 923, in diminuzione del -8,5% rispetto alla settimana precedente (2-8 aprile). In calo anche le terapie intensive: tra il 9 e il 15 aprile i nuovi ingressi sono stati 290, il 22,7% in meno rispetto alla settimana precedente (2-8 aprile).

In Emilia Romagna oltre 4.700 contagi, scendono i ricoveri

Scendono sotto quota 5mila e si attestano su 4.748 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, rilevati su oltre 22.300 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. L'età media dei contagi giornalieri è di 46 anni. Il bollettino quotidiano della Regione evidenzia un lieve calo nei ricoveri: nelle terapie intensive ci sono 31 pazienti, tre in meno da ieri, mentre nei reparti Covid ci sono 1.310 degenti, 11 in meno. Altri sette i decessi in regione, tra i quali il più giovane un 57enne a Forlì. Complessivamente i casi attivi di infezione sono 59.520 (+172), il 97,7% del totale in isolamento domiciliare perché non richiede cure ospedaliere.