Covid, ultimi dati. In Italia altri 62.704 casi (+58,8% in 7 giorni) e 62 vittime

Continuano a salire gli attualmente positivi al virus, che sono ora 19.670 (+784): 108 pazienti (-5) sono ricoverati in ospedale in area medica e 2 (invariato) sono in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 395.398 (+691). Dei tre decessi, uno risale ai giorni scorsi e gli altri due riguardano una 73enne della provincia dell’Aquila e un 88enne della provincia di Teramo. Il totale dei casi sale a 418.437: 87.188 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+364), 119.364 in provincia di Chieti (+352), 96.932 in provincia di Pescara (+384), 102.786 in provincia di Teramo (+339) e 8.185 fuori regione (+43), mentre per 3.982 (-4) sono in corso verifiche sulla provenienza.

In Toscana, altri 3.812 nuovi casi e 3 morti

Altri 3.812 nuovi positivi (età media 46 anni, tasso positivi/tamponi 24,06% in aumento dal 20,83% del giorno precedente) e altri tre morti per Covid in Toscana secondo il report delle 24 ore. Le ultime vittime sono state due a Grosseto e una a Pisa e portano a 10.144 il totale dei morti dall’inizio dell’epidemia. I nuovi casi fanno salire a 1.179.884 il totale dei positivi (+0,3% sul giorno precedente). I guariti - che sono stati 1.369 nelle 24 ore per tampone negativo - crescono sul totale dello 0,1% e raggiungono quota 1.137.670 (96,4% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 32.070 (+8,2% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 285 (+19 persone il saldo tra ingressi e uscite su ieri, pari al +7,1%) di cui 12 in terapia intensiva (+2 persone pari a +20%). Altre 31.785 persone positive sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (+2.421 su ieri, pari al +8,2%).



In Calabria aumentano contagi (1.446), 4 decessi



Balzo in avanti dei contagi in Calabria. Sono 1.446 - più che triplicati a fronte dei 447 di ieri - i contagi riscontrati nelle ultime 24 ore con un numero maggiore di tamponi 5.818 e il tasso di positività che prende di nuovo quota fermandosi al 24,85%, era al 18,99. Quattro i decessi che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 2.652. Aumentano sensibilmente anche i ricoveri nei reparti di cura, +11 (145); stabili quelli in terapia intensiva (7). I guariti sono 369.332 (+1.244), mentre gli attualmente positivi 31.514 (+198) e gli isolati a domicilio 31.362 (+187). In Calabria, ad oggi - secondo quanto rilevano i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione - il totale dei tamponi eseguiti è pari a 3.196.216. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 403.498.

Nel Lazio 125.036 casi positivi, 48 in terapia intensiva



Sono 125.036 le persone attualmente positive nel Lazio, di cui 527 ricoverati, 48 in terapia intensiva e 124.461 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 1.511.384, i morti 11.421, su un totale di 1.647.841 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.