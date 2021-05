Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 8.085 casi e 201 decessi, tasso di positività 2,8%

4' di lettura

Il 13 maggio sono stati registrati altri 8.085 (ieri 7.852) casi di infezione da nuovo coronavirus, con 287.026 tamponi effettuati (ieri 306.744) e un tasso di positività del 2,8% (ieri 2,6%). I decessi sono stati 201, in calo rispetto ai 262 di ieri, per un totale dall’inizio della pandemia di 123.745. In terapia intensiva ci sono 1.893 pazienti, 99 meno di ieri, con 81 ingressi del giorno (ieri 91), mentre i ricoverati con sintomi sono 13.608 (672 meno di ieri). In isolamento domiciliare ci sono 330.507 persone (ieri erano 336.150). Nelle 24 ore sono risultate dimesse o guarite 14.295 persone (ieri 19.023) per un totale di 3.669.407. I casi totali ammontano ad oggi a 4.139.160, con gli attualmente positivi a quota 346.008 (6.414 meno di ieri).

Nelle regioni

Sono oggi due le regioni o province autonome con più di mille nuovi contagi: Lombardia (1.396) e Campania (1.110). Sette invece hanno meno di 100 contagi: Basilicata (91), Abruzzo (89), Sardegna (72), P.A. Bolzano (65), P.A. Trento (53), Valle d’Aosta (29), Molise (12).

Puglia, 554 casi su 9.160 test, 31 morti

Calano rispetto a ieri i nuovi casi positivi al covid 19 oggi in Puglia a fronte di una flessione contestuale del numero di test. Si registra una flessione, seppur lieve, dei decessi. È sempre molto alto il dato dei nuovi guariti e, pertanto, diminuisce in modo consistente quello degli attuali positivi e dei ricoverati. È incoraggiante il quadro del bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del Dipartimento Promozione della Salute. Su 9.160 tamponi per l'infezione da coronavirus sono stati rilevati 554 contagi: 141 in provincia di Bari, 45 in provincia di Brindisi, 74 nella provincia Bat, 101 in provincia di Foggia, 105 in provincia di Lecce, 89 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Ieri i nuovi casi erano 615 su 10.932 test. Sono stati registrati 31 decessi: 6 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 5 in provincia Bat, 5 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Ieri i morti erano 36. In tutto hanno perso la vita 6.219 persone.

Oltre 600 nuovi casi in Emilia-Romagna, 55 ricoverati in meno

Sono 618 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia-Romagna, rilevati con 23.936 tamponi, mentre continua la diminuzione dei ricoverati: 15 in meno in terapia intensiva (163), 40 in meno negli altri reparti (1.199). Si contano poi altri 18 morti, dieci uomini, tra cui un 48enne deceduto a Imola e otto donne, I guariti sono 320 in più di ieri e raggiungono quota 338.195, mentre i malati attivi sono 26.809 (+280), il 95% in isolamento con sintomi lievi. L'età media dei nuovi contagiati, 211 gli asintomatici, è 36,1 anni. Tra le province al primo posto c'è Bologna con 137 nuovi casi più nove dell'Imolese, seguita da Modena (119) Alle 15 infine sono state somministrate complessivamente 2.056.445 dosi di vaccino; 685.621 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

In Campania 1.110 nuovi casi, 24 morti e 2.054 guariti

Sono 1.110 i nuovi casi di coronavirus emersi nella giornata di ieri in Campania dall'analisi di 18.701 tamponi molecolari. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi molecolari analizzati è pari al 5,93%. Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 24 nuovi decessi, 19 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 5 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi registrati in Campania da inizio pandemia è 6.773. I nuovi guariti sono 2.054. In Campania sono 105 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.285 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.