Coronavirus, ultimi dati: in Italia 18.765 casi e 551 morti

Sono 18.765 i nuovi positivi al coronavirus alle 17 di martedì 23 marzo e portano il totale, dall’inizio della pandemia, a quota 3.419.616 (+0,55% giorno su giorno). I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 551 (+0,52%) così da totalizzare le 105.879 unità da febbraio a questa parte. Gli attualmente positivi conteggiati in Italia sono 560.654 (-0,43%) e di questi ricoverati 28.428 con sintomi (379 in più giorno su giorno, +1,35%) e in 3.546 in terapia intensiva (36 in più rispetto a lunedì, +1,03%). Le persone sottoposte a isolamento domiciliare sono 528.680 (-0,53%). Nelle 24 ore si contano, poi, 20.601 tra dimessi e guariti (+0,75%). Questo il quadro che emerge a seguito del bollettino quotidiano sul Covid-19 del ministero della Salute, elaborato sulla base di 335.189 tamponi effettuati contro i 169.196 di lunedì 23 marzo. Il tasso di positività è del 5,6%, in calo del 2,5% rispetto all’8,1% del giorno precedente.

Lombardia, 3.643 contagi e 99 morti

Torna a essere la Lombardia la regione italiana con il maggior numero di nuovi casi: nelle 24 ore se ne sono contati 3.643. In un giorno in regione si sono contati 99 decessi. Al momento gli attualmente positivi lombardi sono 98.256 di cui 7.165 ricoverati con sintomi e 836 in terapia intensiva.

Piemonte, superate le 10mila vittime

Con i 75 morti comunicati dall’Unità di crisi della Regione, il numero di vittime positive al Covid da inizio della pandemia in Piemonte supera quota 10mila, arrivando a 10.023. I contagi accertati con 22.924 tamponi diagnostici (15.950 antigenici) nelle ultime 24 ore sono 2.080, con un tasso del 9,1% e una quota di asintomatici del 37,2%. In lieve calo il numero dei ricoverati in terapia intensiva (347), -2 rispetto a lunedì. Negli altri reparti +36 pazienti (in totale sono 3.572). Le persone in isolamento domiciliare sono 30.964, i guariti 2.005 in più, gli attualmente positivi 34.883

Veneto, 1.966 contagi e 52 morti

Sono 1.966 i nuovi casi di coronavirus emersi in Veneto nelle ultime 24 ore su 18.353 tamponi molecolari e 25.022 test antigenici. A quota 52 i morti, 10.414 in totale. In crescita i ricoverati: 39 in più nei reparti per un totale di 1.753 e 16 in più in terapia intensiva, con 260 posti occupati. Il tasso di positività è del 4,53%. Si registrano 17.362 dimessi e guariti (+106) mentre gli attuali positivi sono 39.083.

Campania, 1.862 positivi e 62 decessi

Sono 1.862 i nuovi casi emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 18.081 tamponi molecolari. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi molecolari eseguiti è pari al 10,29%. Dei 1.862 nuovi positivi, 543 sono risultati sintomatici. Lunedì in Campania sono stati eseguiti anche 4.672 tamponi antigenici. Sono 62 i decessi inseriti dall’Unità di crisi della Regione Campania nel bollettino odierno, con il totale dei decessi da inizio pandemia che sale a 5.002. I nuovi guariti sono 2.994: il totale dei guariti è 219.030. In Campania sono 178 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.598 quelli ricoverati in reparti di degenza.