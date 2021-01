Coronavirus, ultimi dati: in italia nuovi casi e morti

Coronavirus, i vaccinati alla data del 25 gennaio 2021

Sono i nuovi positivi al coronavirus alle XXX e portano il totale, dall’inizio della pandemia, a quota. I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati così da totalizzare le unità da febbraio a questa parte. Gli attualmente positivi conteggiati in Italia sono e di questi ricoverati con sintomi e in terapia intensiva. Le persone sottoposte a isolamento domiciliare sono. Questo il quadro che emerge a seguito del bollettino quotidiano del ministero della Sanità, elaborato sulla base di tamponi effettuati contro i 216.211 di domenica 24 gennaio.

Dove eravamo rimasti

Domenica 24 gennaio in Italia si registravano 11.629 nuovi casi e 299 vittime di coronavirus. Il tasso di positività risaliva al 5,3% (sabato era al 4,6%). La Lombardia era la regione con maggior numero di casi (1.375), seguita da Emilia Romagna (1.208) e Campania (1.069). Tornava a salire il numero dei posti occupati in terapia intensiva: erano 2.400 i pazienti ricoverati in rianimazione, 14 in più nel saldo tra entrate e uscite rispetto a sabato. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, erano 120. Nei reparti risultavano invece ricoverati 21.309 pazienti, in calo di 94 unità rispetto al giorno precedente.

