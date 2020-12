Coronavirus, ultimi dati: oggi in Italia 16.308 contagi con 176.185 tamponi, 553 le vittime La percentuale di positivi rispetto ai tamponi è del 9,3%, anche questa in calo rispetto a ieri (10%)

Covid, Conte: il 27 dicembre in Italia il vaccine-Day

Oggi in Italia ci sono stati 16.308 nuovi contagi, con 176.185 tamponi effettuati, secondo i dati ufficiali diramati dal ministero della Salute. Le vittime sono state 553, in calo rispetto alle 674 di ieri, per un totale di 68.447. La percentuale di positivi rispetto ai tamponi è del 9,3%, anche questa in calo rispetto a ieri (10%). Scendono anche di 35 unità i pazienti in terapia intensiva (totale 2.784, di cui 160 ingressi nel giorno, ieri erano stati 189). I ricoverati nei reparti ordinari diminuiscono invece di 405 unità, per un totale di 25.364. Sono 592.018 invece le persone in isolamento domiciliare, 7.192 meno di ieri, e 620.166 gli attualmente positivi (ieri 627.798). In totale, i dimessi/guariti sono 1.249.470, 23.384 più di ieri. I casi totali dall’inizio della pandemia sono 1.938.083.

Lazio, 1.410 casi su 15mila tamponi, Roma torna sotto 700

«Oggi su 15 mila tamponi nel Lazio (-932) si registrano 1.410 casi positivi (-18), 41 i decessi (-33) e +1.939 i guariti». Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. «Diminuiscono i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive - prosegue D'Amato -. Il rapporto tra positivi e tamponi è stabile al 9%. I casi a Roma città tornano sotto i 700 (631). Mantenere il massimo rigore ed evitare gli assembramenti durante lo shopping».

Puglia: 1.382 nuovi casi, tasso positività al 12,7%

Sono 1.382 i nuovi casi di positività al covid-19 su 10.848 test registrati oggi in Puglia, con un rapporto del 12,7% tra positivi e test eseguiti. Le vittime sono state 26. Gran parte dei contagi è nella provincia di Bari dove ce ne sono stati 566; altri 309 in provincia di Taranto, 241 in provincia di Foggia, 153 nella provincia BAT, 55 in provincia di Lecce, 49 in provincia di Brindisi, 6 residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Delle vittime 18 sono in provincia di Bari, 5 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, e una in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 951.771 test, 24.263 sono i pazienti guariti e 53.389 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 79.808.

Risale la curva dei contagi in Sardegna, ma diminuiscono i ricoverati

Tornano a salire i casi di positività al Covid-19 in Sardegna. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 380 nuovi contagi (circa 100 in più di ieri) che fanno salire a 28.075 quelli complessivamente accertati nell'Isola dall'inizio dell'emergenza. Si registrano anche 9 decessi (653 in tutto), quattro uomini e cinque donne tra 74 e 97 anni. Le vittime: quattro residenti della provincia del Sud Sardegna, tre della Città Metropolitana di Cagliari, e due rispettivamente delle province di Oristano e Sassari. In totale sono stati eseguiti 444.991 tamponi con un incremento di 4.068 test. Sono invece 533 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (14 in meno rispetto al dato di ieri), mentre è di 52 (-1) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.091. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 11.504 (+287) pazienti guariti, più altri 242 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 28.075 casi positivi complessivamente accertati, 6.151 (+116) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 4.420 (+44) nel Sud Sardegna, 2.214 (+41) a Oristano, 5.659 (+105) a Nuoro, 9.631 (+74) a Sassari.

In Umbria 219 nuovi contagi su oltre 5 mila tamponi

Sono 219 i nuovi contagi al Covid accertati in Umbria nelle ultime 24 ore, su oltre 5.000 tamponi (5.158), con un tasso di positività al 4,24% che continua quindi a scendere, dopo il 4,9 di ieri e il 5,3 del giorno precedente. Secondo i dati ufficiali della Regione, aggiornati a oggi, i guariti nell'ultimo giorno sono stati 193 (22.604 in tutto) e sei i decessi (559 dall'inizio della pandemia). Gli attualmente positivi sono 3.965. I ricoverati sono 302, sei meno di ieri, dei quali 41 sono in terapia intensiva (ieri erano 43). I casi complessivamente registrati in Umbria sono 27.128. i tamponi eseguiti fino ad ora sono 475.045.