Coronavirus, ultimi dati: oggi in Italia 1.772 nuovi casi e 45 vittime. Tasso di positività 1,43%

I DATI DEL CONTAGIO

Sono 1.772 i nuovi casi di positività registrati nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri di 1.327 unità, con un totale di 124.077 test effettuati (anche questi in forte calo come quasi sempre la domenica, ieri erano stati 276.221) e quindi un tasso di positività dell’1,43% (ieri 1,12%). I decessi sono stati 45, 1 in più di ieri.

Oggi risultano essere ricoverati nei reparti di terapia intensiva 488 pazienti Covid (5 più di ieri), con 29 ingressi del giorno (ieri 22). Gli ospedalizzati con sintomi sono 3.487, 52 più di ieri, mentre risultano in isolamento domiciliare 97.105 persone, 1.221 meno di ieri. Il totale degli attualmente positivi è di 101.080, in calo di 1.164 rispetto a ieri. Nelle 24 ore, le persone dimesse o guarite sono state 2.892 (erano state 3.385 ieri). I casi totali ammontano ad oggi a 4.662.087.

Nelle regioni

Il report odierno mostra come la regione con il maggior numero di nuovi contagiati sia l’Emilia-Romagna (289), seguita da Sicilia (227), Lazio (217), Veneto (181), Campania (173) e Toscana (164). Sotto i 10 nuovi contagi ci sono, a scendere, Abruzzo (8), P.A. Bolzano e P.A. Trento (5), Liguria (3) e Basilicata (1). Non sono stati riscontrati nuovi contagi in Molise e Valle d’Aosta.

In Emilia-Romagna 289 casi e tre morti

Sono 289 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, sulla base di poco meno di 15mila tamponi. Si contano ancora tre morti: si tratta di un uomo di 90 anni in provincia di Piacenza, una donna di 86 anni a Parma e un uomo di 80 anni a Forlì. I casi attivi restano stabili attorno a quota 14mila, il 96,9% dei quali in isolamento domiciliare. Sostanzialmente stabili anche i ricoverati che sono 47 in terapia intensiva, uno in in meno di ieri e 390 (+4) negli altri reparti Covid. Dei nuovi positivi gli asintomatici sono 107, individuati soprattutto attraverso il contact tracing e gli screening, mentre l’età media è di 34,2 anni. Bologna, con 75 casi, è la provincia con il numero più alto di casi in termini assoluti, seguita da Modena (55) e Parma (41).

Veneto, 181 nuovi casi e 2 decessi in 24 ore

Numeri in leggero rialzo per il contagio da Covid in Veneto nella ultime 24 ore: sono 181 i nuovi casi registrati - numero che “sconta” il fine settimana - che portano il totale a 468.124; l’incidenza sui 12.534 tamponi effettuati è dell’1,44%. Il bollettino regionale segnala due vittime, con il totale a 11.760; gli attuali positivi sono 11.345 (+42). Leggero aumento di ricoveri in ospedale, con 253 pazienti in area non critica (+5) e 55 (+1) in terapia intensiva.