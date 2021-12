Coronavirus, ultimi dati: in Italia 21.042 nuovi casi e 96 morti. Tasso di positività al 3,72%

In Emilia Romagna 1733 nuovi casi, aumentano i ricoveri

Sono 1.733 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna sulla base di 34mila tamponi delle ultime 24 ore, aumentano ancora anche i ricoveri e si rilevano altri sette morti con Covid-19. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione. La percentuale dei nuovi positivi sui tamponi è del 5%, mentre l’età media dei contagiati sfiora 39 anni. Sul territorio il grosso dei nuovi contagi si concentra a Bologna (400 nuovi casi più altri 63 del circondario Imolese), a Reggio Emilia (289), Ravenna (224) e Rimini (171). Ad oggi i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 88 (come ieri), 928 quelli negli altri reparti Covid (+7). Volano i casi attivi oltre quota 30mila, (oggi sono 30.673, +1129 da ieri). Di questi le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente il 96,7%.

Oggi in Friuli Venezia Giulia 317 nuovi casi, nessun morto



Oggi in Friuli Venezia Giulia su 22.321 test e tamponi sono state riscontrate 765 nuove positività al Covid 19, pari al 3,42%. Nel dettaglio, su 8.956 tamponi molecolari sono stati rilevati 660 nuovi contagi (7,37%); su 13.365 test rapidi antigenici 105 casi (0,79%). Oggi si registrano i decessi di 9 persone, di persone tra i 94 e i 70 anni, morte in Rsa o in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva restano 26, mentre i pazienti in altri reparti scendono a 290 (-6). Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 4.063: 947 a Trieste, 2.057 a Udine, 728 a Pordenone e 331 a Gorizia. I totalmente guariti sono 125.883, i clinicamente guariti 284, mentre quelli in isolamento 7.761. Dall’inizio della pandemia in Fvg sono risultate positive complessivamente 138.307 persone: 33.173 a Trieste, 58.980 a Udine, 27.231 a Pordenone, 17.000 a Gorizia e 1.923 da fuori regione.

In Calabria 481 positivi e 5 morti

E’ pesante il numero di contagi delle ultime 24 ore in Calabria. Il bollettino quotidiano registra infatti 481 nuovi positivi con ben 5 vittime (una a Catanzaro, una a Cosenza e 3 a Reggio). Non si registrano nuovi ingressi nei reparti intensivi dove restano 22 degenti mentre le aree mediche ospedaliere liberano 3 posti letto. Il tasso di positività è del 6,69% su 7.186 tamponi effettuati. Da lunedì i numeri della regione hanno imposto l’applicazione della zona gialla.

In Toscana 924 casi e 2 morti

Nel bollettino di oggi sull’andamento dell’epidemia di Covid in Toscana vengono due persone decedute: un uomo e una donna con un’età media di 78,5 anni, residenti nel fiorentino e in provincia di Pisa. Salgono pertanto a 7.449 i deceduti in regione dall’inizio dell’epidemia.Con 924 casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore sono 12.291 le persone al momento positive in Toscana: 323 sono ricoverate in ospedale, undici in meno rispetto a ieri (-3,3 per cento) i posti occupati (immutati quelli in terapia intensiva, con 49 ricoveri), mentre 11.968 si trovano in isolamento a casa, poiché non necessitano di cure particolari. I guariti da ieri sono stati 375: guarigioni virali, certificate con tampone negativo.Salgono dunque a 309.011 i casi complessivamente confermati nella regione dall’avvio dell’emergenza sanitaria a febbraio 2020, cresciuti dello 0,3 per cento nelle ultime ventiquattro ore: le persone guarite sono state 289.271 (il 93,6 per cento, cresciuti dello 0,1 rispetto a ieri). L’età media dei 924 positivi di oggi è di 38 anni circa: il 29 per cento ha meno di 20 anni, il 21 per cento tra 20 e 39, il 31 per cento tra 40 e 59, il 16 per cento tra 60 e 79 e il 3 per cento più di 80.

In Sicilia 887 nuovi casi

Sono complessivamente 887, su 23.720 tamponi processati, i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Nell’Isola gli attuali positivi salgono così a 15.304. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 682, mentre degli 8 decessi riportati oggi (7.276 dall’inizio dell’emergenza pandemica) solo 2 si sono verificati ieri mentre gli altri si riferiscono a giorni precedenti. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 356, mentre si trovano in terapia intensiva 44 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 162 a Palermo, 259 a Catania, 29 a Messina, 51 a Ragusa, 78 a Trapani, 84 a Siracusa, 98 a Caltanissetta, 100 ad Agrigento e 26 a Enna.