Coronavirus, ultimi dati: oggi in Italia 22.211 contagi, 462 le vittime. Sale al 14,1% il tasso di positività Sono 157.524 i tamponi effettuati

Coronavirus, Rt nazionale in aumento a 0.93, il più alto in Basilicata con 1.17

Sono 157.524 i tamponi effettuati

4' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

In Italia sono 22.211 i nuovi contagi nelle 24 ore, in calo rispetto ai 23.477 di ieri, con 157.524 tamponi effettuati; la percentuale di positivi rispetto ai tamponi è quindi del 14,1%, in aumento rispetto al 12,6% di ieri. Le vittime sono state 462 (ieri 555), per un totale di decessi dall’inizio della pandemia di 74.621. I pazienti in terapia intensiva sono 2.553, 2 in meno di ieri, con 145 ingressi del giorno (ieri 202). I ricoverati con sintomi sono 22.822, 329 meno di ieri, mentre in isolamento domiciliare ci sono 549.392 persone (erano 544.190 ieri). Il totale degli attualmente positivi ammonta a 574.767 (+4.871 su ieri).

Veneto, +4.805 contagi e 90 morti

Il 2021 inizia in Veneto con numeri sempre pesanti sul fronte del Covid: la regione conta oggi 4.805 nuovi contagi al SarsCov-2 (ieri erano stati 4.800), per un totale di 258.680 infetti da quando è cominciata l'epidemia, il 21 febbraio 2020. Le vittime sono 90 rispetto a ieri; il dato totale dei decessi si aggiorna a 6.629. Lo riferisce il bollettino della Regione. Negli ospedali la pressione resta alta, 3.386 i posti occupati, seppur con una flessione per i ricoveri nei reparti non critici sono 2.985 (-48). Salgono invece i pazienti Covid nelle terapie intensive 401 (+7).

Loading...

Lazio, 1.913 casi su 14mila tamponi, Roma sale a 800

«Oggi su oltre 14 mila tamponi nel Lazio (-1.821) si registrano 1.913 casi positivi (+146), 23 i decessi (-50) e +702 i guariti. Aumentano i casi e le terapie intensive, mentre diminuiscono i ricoveri e i decessi». Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. «Il rapporto tra positivi e tamponi è a 13% - aggiunge D'Amato - I casi a Roma città salgono a quota 800. I dati segnalano un aumento dei casi e questo deve indurre alla massima prudenza e rigore».

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

Marche, 693 positivi in 24 ore e 103 da test rapidi

Nelle ultime 24 ore nelle Marche ha sfiorato ancora quota 700 (693 dopo i 703 di ieri) il numero di positivi rilevati, sulla base di tamponi molecolari; 70 persone con sintomi. Sono 229 i casi riscontrati in provincia di Ancona, 179 in provincia di Pesaro Urbino, 116 nel Maceratese, 75 in provincia di Fermo, 72 nell'Ascolano; 22 casi di persone provenienti da fuori regione. Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che nell'ultima giornata sono stati testati 5.036 tamponi: 3.169 nel percorso nuove diagnosi (tra i quali 1.946 molecolari e 1.223 nello screening con percorso Antigenico) e 1.867 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 21,9%). Intanto cresce ancora il numero di ricoveri per Covid-19 nella regione adriatica: nelle ultime 24 ore sono passati da 532 a 540 (+8). Sono nove i degenti in più in reparti non intensivi (339), c'è un paziente in meno in Terapia intensiva (61) mentre resta invariato il numero dei ricoveri in Semintensiva (140). Stabile anche il numero di ospiti di strutture territoriali (241), calano gli assistiti nei Pronto soccorso (da 27 a 24, -3).

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Loading...

487 nuovi casi e 3 decessi in Alto Adige

I laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.190 tamponi pcr e registrati 270 nuovi casi positivi. A questi si aggiungono inoltre 217 test antigenici positivi. Il numero dei decessi sale di tre a 742 da inizio pandemia.