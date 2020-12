Coronavirus, ultimi dati: oggi in Italia 23.477 contagi su 186.004 tamponi, 555 le vittime. Aumentano (+27) i ricoveri in intensiva La percentuale di positivi rispetto ai tamponi è del 12,6% (ieri 9,6%)

In Italia sono 23.477 i nuovi contagi nelle 24 ore, in crescita rispetto ai 16.202 di ieri, con 186.004 tamponi effettuati (ieri 169.045); sale quindi al 12,6% la percentuale dei positivi rispetto ai tamponi (ieri 9,6%). Le vittime sono state 555 (ieri 575), per un totale di 74.159. I ricoverati in terapia intensiva sono 2.555, 27 più di ieri, con 202 ingressi del giorno (ieri 175). I ricoverati con sintomi sono 23.151, 415 meno di ieri. Sono 544.190 le persone in isolamento domiciliare (ieri 538.301), mentre il totale degli attualmente positivi è 569.896, 5.501 più di 24 ore fa. I dimessi/guariti sono 1.463.111, in crescita di 17.421 rispetto a ieri. I casi totali dall’inizio della pandemia sono ad oggi 2.107.166.

Nelle regioni

Anche oggi è il Veneto la regione con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore: 4.800. A seguire, la Lombardia (3.859), l’Emilia-Romagna (2.116), il Lazio (1.767), la Puglia (1.661) e la Campania (1.554). La regione con il minor numero di nuovi contagi è la Valle d’Aosta (29).

Veneto, 4.800 nuovi contagi e 129 vittime in 24 ore

Sono 4.800 i nuovi contagi da coronavirus registrati in 24 ore nel Veneto, per un totale da inizio pandemia che sfonda quota 250 mila, con 253.875 casi. Lo riporta il Bollettino regionale. Si segnalano da ieri anche 129 decessi, un dato che porta il totale delle vittime da Covid-19 a 6.539. Negli ospedali la pressione è costantemente sopra i 3.000 ricoverati (3.033, -15) nei reparti non critici, con un leggero incremento (+4) delle terapie intensive, con 394 pazienti.

Oggi 1.661 positivi e 21 decessi in Puglia

Oggi giovedì 31 dicembre in Puglia, sono stati registrati 1.661 casi positivi su 10.836 test per l'infezione da Covid-19, con un tasso di positività del 15,3%. E sono 21 i decessi. I positivi registrati soprattutto in provincia di Bari (698), Foggia (298), Bat (226) e Taranto (225); sono 108 in provincia di Brindisi, 102 in provincia di Lecce, 2 residenti fuori regione, 2 casi di residenza non nota. I decessi sono 11 in provincia di Bari, 4 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Taranto, 2 in provincia di Lecce, 1 nella provincia Bat. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.044.314 test e sono 35.490 i pazienti guariti. Il totale dei positivi Covid in Puglia è di 90.964 e sono 53.002 i casi attualmente positivi.

In Emilia-Romagna aumento contagi, tornano oltre 2mila in 24 ore

Crescono i contagi di coronavirus in Emilia-Romagna che nelle ultime 24 ore tornano sopra quota duemila. Calano i ricoveri nei reparti Covid mentre si contano altre 55 vittime, per lo più anziani ma anche un 57enne nel Bolognese, per un totale di 7.738 morti da inizio pandemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione. Su oltre 15.700 tamponi i nuovi positivi rilevati sono stati 2.116, di cui 930 asintomatici da screening regionali e attività di contact tracing. L'età media nei nuovi positivi è di 48 anni. Tra le province con più contagi spiccano Modena (con 362 nuovi casi), Bologna (339 + 71 di Imola), Reggio Emilia (288). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono complessivamente 233 (tre in più rispetto a ieri), 2.629 quelli negli altri reparti Covid (12 in meno). Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 772 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 106.428. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 57.346 (+1.289 rispetto a ieri). Il 95% è in isolamento a casa, privo di sintomi o senza bisogno di cure ospedaliere.