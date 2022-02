Coronavirus, ultimi dati. Oggi in Italia 24.408 nuovi casi (-14,7% in 7 giorni) e 201 vittime

Il totale delle vittime rilevate dall'inizio dell’emergenza Covid è arrivato così a 153.190.

Ricoverati, terapie intensive, dimessi e guariti

Questo invece il quadro relativo ai soggetti presi in carico dal nostro sistema sanitario: il totale dei ricoverati per Covid nei reparti di terapia intensiva è pari a 928 unità (erano 1.173 7 giorni fa, in questo caso il calo settimanale è pari all 20,9%), mentre sono 13.375 i soggetti ricoverati con sintomi del Coronavirus nei reparti ordinari (-16,7% rispetto ai 16.050 di una settimana fa).

Le persone in isolamento domiciliare sono invece 1.307.668 (erano 1.573.392 una settimana fa).

Nel complesso, le persone attualmente positive arrivano a 1.321.971. Il totale dei soggetti dimessi/guariti da febbraio 2020 a oggi è invece pari a 11.019.298. I casi totali di contagio rilevati dall’inizio della pandemia salgono a 12.494.459.