Coronavirus, ultimi dati: oggi in Italia 3.525 nuovi casi e 50 vittime. Tasso di positività sotto 1%

Sicilia seconda per contagi: 424 nuovi casi e 13 morti

Sono 424 i nuovi casi di Covid 19 registrati oggi in Sicilia su 13.539 tamponi processati. Nell’isola si sono registrati anche 13 morti mentre sono 712 i pazienti dimessi o guariti nelle ultime 24 ore. L’isola è la seconda regione per contagi dopo la Lombardia. In totale, sono 17.267 i positivi - 301 in meno di ieri - e di questi 531 sono ricoverati in regime ordinario, 77 in terapia intensiva (con un solo nuovo ingresso) e 16.659 si trovano in isolamento domiciliare.

In Lombardia 478 nuovi casi e 8 decessi

Sono 478 i nuovi casi di Covid-19 registrati da ieri in Lombardia e 8 i decessi. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 66.355 e il tasso di positività si attesa atto 0,72%. In lieve calo il numero di pazienti in ospedale che sono 459 (ieri erano 474). In particolare, bei reparti Covod ordinari ci sono 401 pazienti (ieri erano 414) e quelli in terapia intensiva sono 58 (ieri erano 60). La provincia con più contagi è Milano con 146 casi, seguita da Varese con 74 e Brescia con 73.



In Lazio oggi 306 nuovi casi e 2 decessi

Roma, 25 set. (Adnkronos Salute) - «Oggi nel Lazio, su 8.603 tamponi molecolari e 16.236 tamponi antigenici per un totale di 24.839 tamponi, si registrano 306 nuovi casi positivi (-55) in calo rispetto a sabato 18 settembre (-70). Sono 2 i decessi (-4), 396 i ricoverati (+1), 55 le persone in terapia intensiva (+4) e 378 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,2%. I casi a Roma città sono a quota 150». Lo evidenzia l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato, dopo la videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù.

In Calabria 133 nuovi contagi, +266 guariti e 3 morti

Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 133 i nuovi contagi registrati (su 4.050 tamponi effettuati), +266 guariti e 3 morti (per un totale di 1.392 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -136 attualmente positivi, -137 in isolamento, +2 ricoverati e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 12).

In Trentino 17 nuovi contagi: rianimazione aperta

In Trentino oggi zero decessi e 17 nuovi contagi. Nessun ricovero: restano quindi 22 i pazienti in ospedale di cui 3 in rianimazione. Sul fronte della campagna vaccinale le somministrazioni totali sono 733.652 vaccini, di cui 339.512 seconde dosi.