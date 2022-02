Coronavirus, ultimi dati. Oggi in Italia 51.959 casi e 191 morti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono 51.959 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 62.231 rilevati ieri. Il dato si basa su 462.881 tamponi, rispetto ai 587.645 del giorno precedente (vengono considerati sia test rapidi antigenici che i tamponi molecolari). Il tasso di positività è all'11,2%, in lieve aumento rispetto allo 10,6% di ieri. Sono invece 1.190 i pazienti in terapia intensiva, 33 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 66. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 16.060, ovvero 250 in meno rispetto a ieri.

Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 191, in calo rispetto alle 269 di ieri.

Nelle regioni

Oggi la regione con il maggior numero di nuovi contagiati è il Lazio, con 5.946 casi. Seguono la Campania, con 5-615 contagi e la Lombardia, con 5.247.

Puglia, altri 3.898 casi (13,7% positività) e 7 morti

Oggi in Puglia il bollettino Covid regionale riporta altri 3.898 casi di contagio su 28.467 test (13,7% positività) e 7 decessi. I nuovi casi sono stati individuati 964 in provincia di Bari, 302 nella BAT, 383 in provincia di Brindisi, 571 nel Foggiano, 1.132 nel Leccese, 514 in provincia di Taranto. Sono residenti fuori regione altri 18 contagiati mentre per altri 14 casi non si conosce ancora la provincia di appartenenza. Le persone attualmente positive sono 97.078. Di queste, 742 sono ricoverate in area non critica (ieri 752) e 59 in terapia intensiva (ieri 65).

Lombardia: 5.247 nuovi casi e 27 decessi

Con 63.863 tamponi effettuati è di 5.247 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, con un tasso di positività in aumento all'8,2% (ieri 7,75%). Il numero dei ricoverati diminuisce sia nelle terapie intensive (-3, 170) che nei reparti (-114, 1.934). Sono 27 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 37.999. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 1.597 casi (di cui 647 in città), a Bergamo 457, a Brescia 679, a Como 330, a Cremona 201, a Lecco 159, a Lodi 102, a Mantova 307, a Monza e Brianza 405, a Pavia 267, a Sondrio 115 e a Varese 437.