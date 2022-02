Coronavirus, ultimi dati. Oggi in Italia 75.861 casi (-32,68% in 7 giorni) e 325 morti

In Puglia 5.778 casi, 21 morti

Oggi in Puglia si sono registrati 5.778 nuovi casi di contagio da Covid-19 su 40.824 test giornalieri eseguiti (positività 14,1%). Sono 21 le persone decedute. I nuovi casi sono così distribuiti nel territorio: in provincia di Bari, 1.600; in provincia di Bat, 408, in provincia di Brindisi: 579; in provincia di Foggia: 936; in provincia di Lecce, 1.482, in provincia di Taranto, 717; residenti fuori regione, 35; casi per cui la provincia è in corso di definizione, 21. Delle 101.544 persone attualmente positive, 748 sono ricoverate in area non critica (ieri 747), 68 in terapia intensiva (ieri 67).

In Toscana altri 28 morti, superati 800mila casi complessivi

Sono ventotto - dodici donne e sedici uomini con un’età media di 84,6 anni - le persone positive al Covid decedute nelle ultime 24 ore in Toscana, dove il numero totale dei decessi attribuiti all’epidemia sale a 8.561. I casi complessivi di positività al Covid sono 803.458. L’età media dei 4.946 nuovi positivi odierni è di 37 anni circa (32% ha meno di 20 anni, 21% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 13% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più). I guariti crescono dell’1,6% e raggiungono quota 702.261 (87,4% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 92.636, -6,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.295 (53 in meno rispetto a ieri), di cui 90 in terapia intensiva (6 in meno).





TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI Il numero di ricoveri giornalieri, quelli in terapia intensiva, e la crescita percentuale giornaliera. Loading...

Valle D'Aosta, un decesso e 109 nuovi contagi

Un nuovo decesso e 109 nuovi contagi di Covid 19 in Valle d'Aosta che portano il totale delle persone positive inizio emergenza a 30.570. I positivi attuali sono 2.450 di cui 2.406 in isolamento domiciliare, 49 ricoverati in ospedale, tre in terapia intensiva. I guariti complessivi 27.598, 231 in più rispetto a ieri. I casi fino ad oggi testati sono 125.997, i tamponi complessivamente effettuati 452.005. Con il decesso segnalato oggi salgono a 514 le persone decedute in Valle d'Aosta risultate positivi al Covid da inizio epidemia.

7.427 i nuovi casi in Veneto, 1.783 i ricoveri, 24 i decessi

Sono 7.427 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Regione Veneto alle 8 di questa mattina, in calo rispetto agli 7.903 di ieri. Si consolida il trend discendente del numero degli attualmente positivi 132.132, contro i 144.098 di 24 ore fa. Cala anche il numero dei ricoveri: oggi i pazienti ospedalizzati sono 1.783 (ieri erano 1.853) per effetto di una riduzione sia dei ricoveri in area non critica (1.635 contro i 1.696 di ieri). che dei pazienti in terapia intensiva (148 contro 157 di 24 ore fa). Stabili rispetto a ieri a quota 24 i decessi.

Oggi in Abruzzo 1.745 nuovi positivi e 9 decessi

Sale a 2.864 il bilancio dei deceduti a causa del coronavirus oggi in Abruzzo, con 9 casi (di età compresa tra 57 e 91 anni), 4 registrati in provincia di Chieti, 2 in provincia di Teramo, 2 in provincia dell’Aquila e 1 risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl. Sono 1.745 (di età compresa tra 2 mesi e 97 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in regione che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 238.803. Dei positivi odierni, 1.227 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Nel numero dei positivi sono compresi anche 126.304 dimessi e guariti, 4.634 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 109.635, da ieri 2.899 in più. Sono 515 (20 in meno rispetto a ieri) i ricoverati in ospedale in area medica; 28 in terapia intensiva, altri 109.092 (2.879 in meno rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4.570 tamponi molecolari (1.988.587 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 14.410 test antigenici (2.776.106 nel corso di tutta la pandemia). Il tasso di positività è pari al 9.19 per cento.