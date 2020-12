Coronavirus, ultimi dati: oggi in Italia 15.104 contagi e 137.420 tamponi, 352 le vittime

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Loading...

Puglia: 791 nuovi casi, tasso positività cala al 10,5%

Sono 791 i nuovi casi di positività al Covid -19 rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia su 7.495 test registrati. Il tasso di positività è calato al 10.55%. Le vittime sono 23. Il maggior numero di nuovi casi si è verificato in provincia di Bari, con 414 casi; 88 in provincia di Lecce, 85 in provincia di Brindisi, 82 nella provincia BAT, 78 in provincia di Taranto, 41 in provincia di Foggia, e 5 casi di provincia di residenza non nota. 2 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti. Nove delle vittime sono della provincia di Foggia, 4 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 4 in provincia Bat, 2 in provincia di Taranto. 1 residente fuori regione. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 959.266 test. 24.548 sono i pazienti guariti. 53.872 sono i casi attualmente positivi.

372 positivi nelle Marche in 24 ore

Sono 372 i positivi rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore nel percorso nuove diagnosi. Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4.621 tamponi: 3.144 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.555 nello screening con percorso antigenico) e 1.477 nel percorso guariti. Dei 372 positivi, 99 sono in provincia di Ancona, 92 in provincia di Macerata, 88 in provincia di Pesaro Urbino, 43 in provincia di Fermo, 33 in provincia di Ascoli Piceno e 17 da fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (51 casi), contatti in setting domestico (75), contatti stretti di casi positivi (122), contatti in setting lavorativo (15), contatti in ambienti di vita/socialità (18), contatti in setting assistenziale (5), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (16), screening percorso sanitario (7). Per altri 63 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Sui 1.555 test del percorso antigenico sono stati riscontrati 75 casi positivi, da sottoporre al tampone molecolare.

I dati di sabato

Ieri in Italia erano stati riscontrati 16.308 nuovi contagi, con 176.185 tamponi effettuati e una percentuale di positivi rispetto ai tamponi del 9,3%. Le vittime erano state 553. I pazienti in terapia intensiva erano 2.784, di cui 160 ingressi nel giorno. I ricoverati nei reparti ordinari erano 25.364 e le persone in isolamento domiciliare 592.018. In totale, i dimessi/guariti erano 1.249.470.