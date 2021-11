Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 6.032 casi e 68 vittime, tasso di positività a 0,9%

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

In Italia si registrano, il 9 novembre, altri 6.032 casi e 68 vittime di coronavirus nelle ultime 24 ore. Sono 645.689 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, contro i 249.115 del giorno precedente. Il tasso di positività è allo 0,9%, in calo rispetto all’1,7% dell’8 novem,bre. Sono invece 421 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 6 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 52, contro i 35 del giorno precedente. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.436, ovvero 74 in più rispetto a ieri.

In Puglia 241 casi e un decesso

Oggi in Puglia si registrano 241 nuovi casi di Coronavirus (1,08% dei 22.230 test) e un decesso. I casi sono così distribuiti: 42 in provincia di Bari, 19 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 23 in quella di Brindisi, 26 nel Foggiano, 39 nel Leccese e 89 in provincia di Taranto. Altri tre casi riguardano residenti fuori regione. Delle 3.531 persone attualmente positive 152 sono ricoverate in area non critica e 19 in terapia intensiva.

Loading...

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

Modena, aumento del 24% dei contagi

Percentuale di positività e numero di nuovi casi Covid ancora in aumento, mentre è sempre sostanzialmente stabile il numero di ricoveri. È questo in sintesi il bilancio dell’aggiornamento sull’emergenza Covid nella provincia di Modena che vede all'8 novembre 877 casi accertati contro i 709 del 1° novembre con un aumento del +24%. Di questi, 845 sono in isolamento domiciliare o presso altre strutture.Sono 32 i pazienti Covid positivi ricoverati all’8 novembre contro i 29 del 2 novembre con un aumento del +10%. All'8 novembre sono in isolamento 1.751 (erano 1.663 il 1° novembre, +5%) persone.

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Il numero di ricoveri giornalieri, quelli in terapia intensiva, le persone in isolamento domiciliare e la crescita percentuale giornaliera. Loading...

Valle D’Aosta, 11 casi e nessun decesso

Nessun decesso e 11 nuovi casi positivi al Covid-19 in Valle D'Aosta. Il numero delle persone contagiate dal virus da inizio epidemia sale pertanto a 12.365. I positivi attuali sono 83 di cui 77 in isolamento domiciliare e sei ricoverati in ospedale.I positivi totali sono 11.808, +10 rispetto a ieri, i casi fino ad oggi testati sono 93.673 mentre i tamponi effettuati sono complessivamente 244.582. I decessi di persone risultate positive al virus in Valle d'Aosta da inizio epidemia sono 474.