Coronavirus, ultimi dati: Veneto, 181 casi e 10 morti in più. Calano le terapie intensive Zaia: «Siamo felici e preoccupati. I sacrifici portano risultati, ma dovremo capire che succederà quando apriremo». Anche in Toscana rallenta l’epidemia

I casi i positivi al Sars-Covid2 in Veneto sono 11.588, 181 in più della rilevazione di domenica sera. Lo rende noto il bollettino della regione che figura tra gli epicentri della crisi. Calano i malati in terapia intensiva che sono 322, 5 in meno. I decessi sono dieci, dato che porta a 609 il totale delle morti. I pazienti in area non critica sono 1.602 (17 in più). I casi attualmente positivi sono 9.943, quelli dei negativizzati virologici 983. I deceduti in ospedale e in aree extra ospedale sono complessivamente 662. Il numero dei soggetti in isolamento è pari a 19.595. I dimessi sono 1.191. «Siamo felici e preoccupati», commenta il presidente della regione Luca Zaia. «Felici perché i dati dicono che il lavoro dei veneti pesa sulla statistica. Preoccupati perché dovremo capire una volta che si aprirà cosa farà il virus».

IL TREND GIORNO PER GIORNO

Toscana, trend discendente

Sono 154 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino e 25 i nuovi decessi. Lo riporta la Regione osservando che è discendente il trend dei nuovi casi positivi (domenica erano stati 175) mentre sale invece il numero di decessi: 25, rispetto ai 18 del 5 aprile. Molto contenuto l’aumento di ricoveri (+5 rispetto a ieri) e anche di quelli in terapia intensiva (+3). A oggi sono, dunque, 6.001 i contagiati dall’inizio dell’emergenza, mentre 106 sono finora le guarigioni virali (i cosiddetti «negativizzati», negativi al test ripetuto per due volte a distanza di 24 ore), 244 le guarigioni cliniche (senza più sintomi ma non ancora negativizzati) e 350 i decessi totali: a oggi, con questi dati, guarigioni (virali e cliniche) e pazienti deceduti si equivalgono. Sui ricoverati sono 1.116 (non in terapia intensiva) e 279 in terapia intensiva. Sono 15.400 le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana.

RICOVERI E TERAPIE INTENSIVE

Lazio, casi in calo del 3,9%

Sono 151 i casi di positività nel Lazio e si conferma il rallentamento del trend al 3,9% compresa la città di Roma. A Rieti si registra un dato di 58 casi in prevalenza già noti, relativi ai cluster delle case di riposo, notificati in ritardo e che rappresenta un terzo dei casi totali nella regione. Proseguono i controlli nelle case di cura, circa un terzo di queste strutture e oltre il 60% delle Rsa sono state controllate delle Rsa. Inoltre è stata superata quota 50mila tamponi effettuati da inizio emergenza e sono in continua crescita i guariti che salgono di 27 unità nelle ultime 24 ore arrivando a 502 totali. Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 12.684 e i decessi nelle ultime 24 ore sono stati dieci. È quanto si apprende da una nota dell’assessore alla sanità del Lazio Alessio D’Amato.

Dove eravamo rimasti: i dati al 5 aprile

Come era andata la giornata di domenica? Si contavano 128.948 i positivi al coronavirus aggiornati al pomeriggio del 5 aprile, in crescita del 3,4% rispetto al giorno precedente. Morti a quota 15.887, anche in questo caso con un incremento del 3,4% che rappresentava la miglior performance dal 19 marzo a questa parte, mentre i guariti diventavano 21.815, in aumento del 3,9% su giorno.

