Coronavirus, ultimi dati: Veneto, altri 129 contagi e 18 vittime Migliorano gli attualmente positivi, a quota quota 8.601. Il cluster di Vo’ Euganio segna zero nuovi infetti

In Veneto non si ferma il conteggio dei nuovi positivi al Covid - 19 (+129) e delle vittime (+18). Il numero totale dei morti dall’inizio dell’epidemia (tra ospedali e case di cura) è salito a 1.408. Sono i dati dell’ultimo bollettino della Regione. Migliora però la statistica dei soggetti tuttora malati (gli «attualmente positivi»), che scende quota 8.601. Le persona negativizzate ammontano a 7.699, quelle dimesse dagli ospedali a 2.508. I pazienti tuttora ricoverati con diagnosi di Covid sono meno di 1.200: 120 in terapia intensiva (-3 rispetto a ieri), e 1.067 in area non critica (-32). Il cluster di Vo’ è tornato a segnare zero nella casella dei nuovi contagi.

Qual era il quadro epidemiologico del Paese lunedì 27 aprile? Erano

199.414 i casi totali di contagio, 1.739 in più rispetto al giorno precedente (+0,88%), mentre il numero dei morti arrivava a quota 26.977, 333 in più su domenica. Il totale dei guariti era arrivato a 66.624, 1.696 in più rispetto al 26 aprile (+2,61%) mentre i malati erano 105.813 (in calo di 290 nel giro di 24 ore). Il numero totale dei tamponi arrivava a 1.789.662, rispetto a 1.757.659. Un aumento di 32mila nel giro di 24 ore.

