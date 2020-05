Coronavirus, ultimi dati. Iss: virus sensibile a luce del sole e disinfettanti. In Veneto altri 41 positivi Il trend della curva si conferma in calo, con appena 20 decessi nelle ultime 24 ore. Allo Spallanzani 122 casi soggetti a ricovero

Brusaferro: «Fondamentale intercettare precocemente le persone a rischio»

Il virus SarsCov2 «appartiene a una famiglia di virus particolarmente sensibile alla luce del sole, e anche ai disinfettanti come il cloro». Lo ha affermato il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro che, in audizione alla commissione Ecomafie, ha sottolineato come «una corretta igiene o una disinfezione anche non particolarmente intensa consente dunque di poter inattivare il virus. Sappiamo - ha spiegato Brusaferro - che il virus sopravvive da pochi minuti a qualche giorno ma dipende dal contesto in cui si trova. In zone in assenza di sole e in presenza di materiale biologico, per esempio, il virus vive più a lungo, dove è più esposto o in zone sanificate la sopravvivenza è molto bassa. Questo è decisivo anche per la gestione dei rifiuti». All’Istituto superiore di sanità, ha sottolineato, è attivo un apposito gruppo di lavoro «per capire quanto i rifiuti possano rappresentare un veicolo di trasmissione e diffusione del virus».

Monitoraggio epidemiologico su una percentuale minima di italiani

«Da un punto di vista di monitoraggio epidemiologico stimiamo che il virus SarsCov2 abbia finora coinvolto una percentuale minima della popolazione italiana. Ci sono studi in corso», fa sapere Brusaferro.

Veneto, solo 41 nuovi casi

Sono 41 i nuovi positivi al coronavirus in Veneto rispetto a lunedì, per un totale di infetti da inizio epidemia di 18.782. Il trend della curva si conferma in calo nell’ultimo report della Regione che tuttavia segnala anche 20 decessi nelle ultime 24 ore, dopi quali il dato complessivo delle vittime (in ospedali e case di cura) sale a 1.686. I nuovi decessi tra i pazienti ospedalieri sono stati sei. I malati ricoverati in terapia intensiva sono scesi a 71, di cui 33 ancora positivi, quelli nei normali reparti Covid sono 688, dei quali 393 ancora positivi. Il totale dei negativizzati virologici è pari a 11.906.

RICOVERI E TERAPIE INTENSIVE

Spallanzani, 122 ricoverati

Molto più tranqueilla la situazione anche all’Istituto Spallanzani, centro di eccellenza sul versante dell’infettivologia. «In questo momento sono ricoverati presso il nostro istituto 122 pazienti, di cui 76 positivi al Covid-19 e 46 sottoposti a indagini. Undici pazienti necessitano di supporto respiratorio». Lo comunica nel bollettino quotidiano l’Istituto di Roma. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture sono a questa mattina 421. Mercoledì 13 maggio il progetto regionale di sieroprevalenza coordinato dallo Spallanzani sarà esteso al personale della Polizia di Stato di Roma a partire dagli agenti su strada.

IL TREND GIORNO PER GIORNO

Dove eravamo rimasti

All’11 maggio erano 219.814 i casi totali di coronavirus, 744 in più rispetto al dato di domenica (+0,33%), secondo i dati giornalieri della Protezione civile. Gli attualmente positivi erano 82.488, in 24 ore se ne registravano 835 in meno (-1%). I morti salivano a quota 30.739, 0ssia 179 in più rispetto a domenica (+0,58%). I guariti raggiungevano le 106.587 unità e cioè 1.401 in più in un giorno (+1,33%). Sul fronte lombardo spiccava poi il dato dei deceduti complessivi dall'ininzio dell'epidemia: si superava infatti la soglia di 15mila.