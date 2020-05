Coronavirus, ultimi dati. Veneto verso la «pulizia sanitaria»: solo 19 nuovi casi Diminuisce la pressione sulla rete ospedaliera. Netto rallentamento dell’epidemia anche in Lazio, dove si contano altri 25 positivi

Coronavirus, tamponi e test sierologici

È sempre più netto il rallentamento del contagio del coronavirus, e anche dei decessi, in Veneto. Nelle ultime 24 ore si sono contati solo 19 nuovi casi di positività (per un totale di 18.741), e nove decessi rispetto a domenica (per un dato cumulativo di 1.666 da inizio epidemia). Altro dato significativo, rispetto al report del giorno precedente è il fatto che si sia registrata una sola vittima in più negli ospedali. I guariti sono saliti a 11.615, le persone attualmente positive sono scese a 5.460. I pazienti ancora malati in terapia intensiva sono 38, quelli nei normali reparti Covid 400. «I dati ci dicono che andiamo verso una negativizzazione del sistema sanitario, verso la “pulizia sanitaria” negli ospedali», commenta soddisfatto il presidente Luca Zaia. «Ricordo - aggiunge il governatore - che facciamo un tampone ogni dieci giorni tra i medici in prima linea e ogni 20 a tutto il resto del personale sanitario, sostanzialmente quotidianamente. Ne vien fuori che le nuove infezioni sono meno del 3 per mille. Siamo in una condizione di sostenibilità, ma ci preoccupa sempre perché il virus è altamente contagioso e può andare contro pazienti con gravi problemi di salute che potrebbero perdere la vita».

Lazio, solo nuovi 25 positivi

Molto più gestibile anche la situazione all’Istituto Spallanzani di Roma, centro d’avangurdia a contrasto di questo tipo di patologie. Al momento risultano ricoverati 130 pazienti «di cui 80 positivi al Covid e 50 sottoposti a indagini. Undici pazienti necessitano di supporto respiratorio. I pazienti dimessi e trasferiti a casa o in altre strutture territoriali, sono 418». Lo rende noto l’Istituto nel bollettino di lunedì 11 maggio. Lo Spallanzani ricorda che «è iniziato presso il comando generale della Guardia di Finanza il progetto regionale per la sieroprevalenza, alla presenza del comandante generale, del presidente della Regione e dell'assessore alla Sanità», aggiungendo che «il progetto, coordinato dallo Spallanzani è attuato dalle Uscar con il supporto logistico di Confcooperative sanità». Più in generale, in Lazio «registriamo un dato di 25 casi positivi nelle ultime 24 ore, è il dato più basso dal lockdown e un trend al 0,3%», sottolinea l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato. I decessi sono stati cinque, mentre continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 2.334 totali con quasi 182 mila tamponi effettuati.

In Italia, a domenica 10 maggio, erano 219.070 i casi totali di coronavirus: +802 (+0,37%) rispetto a sabato. Le vittime toccavano quota 30.560: +165 (+0,54%) rispetto alle precedenti 24 ore. I guariti 105.186: +2.155 (+2,09%). Si coglieva il trend di calo degli attualmente positivi, arrivati a 83.324: -1.518 (-1,79%).

