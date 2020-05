Coronavirus, ultimi dati: Veneto, meno di 100 terapie intensive Per la prima volta dall’inizio dell’epidemia nei reparti di rianimazione si scende a quota 99 ricoverati. In Lazio il 34,7% dei casi è a Roma

Coronavirus, gli applausi dei romani per l'inizio della Fase 2

2' di lettura

Nelle terapie intensive del Veneto si è scesi sotto quota 100 posti occupati, per la prima volta dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, il 21 febbraio. Il numero fornito stamane dalla regione è di 99 ricoverati, due pazienti in meno rispetto a domani sera, trasferiti in normali reparti. «Questa è una giornata da segnare», ha commentato il governatore Luca Zaia.

IL TREND GIORNO PER GIORNO

Lazio, il 37,4% dei malati nella Capitale

In Lazio, invece, il 37,4% per cento dei casi di coronavirus è localizzato nella città di Roma, il 32,2% nella provincia della Capitale, il 9% a Frosinone, il 4,9% a Rieti, il 6,2% a Viterbo e l’8% a Latina. Mentre il 2,3% proviene da fuori regione. È quanto emerge dai dati resi noti dalla regione sulla distribuzione dei casi di Covid-19 nel Lazio. Del totale dei casi registrati attualmente il 44% è in isolamento domiciliare e il 20% è ricoverato in una struttura sanitaria. L’1% è in terapia intensiva. I guariti sono il 27% dei casi. L’età media dei positivi - secondo quanto emerge dai

dati - è di 57 anni. Il 52% sono donne e il 48% uomini.

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE

Dove eravamo rimasti

Erano in totale 210.717 i casi di coronavirus riscontrati a domenica 3 maggio (+1.389 rispetto a sabato, per un incremento dello 0,66%), con 28.884 decessi (174 in più di sabato, +0,6%). Il numero dei guariti era a quota 81.654 rispetto ai 79.914 di sabato (+2,18%, 1.740 ex-pazienti in più). I tamponi eseguiti salivano a 2.153.772 (sabato 2.108.837, +2,13%). Gli attualmente positivi erano 100.179, in lieve (-0,52%) ma significativo calo rispetto a sabato (100.704). Scendevano (-0,66%, in unità -115) i ricoverati con sintomi che risultavano 17.242 di cui 1.501 (-38) in terapia intensiva, mentre 81.436 persone era in isolamento domiciliare (sabato erano 81.808).

PER APPROFONDIRE:

● La mappa del contagio

● Coronavirus, tutto quello che devi sapere