Coronavirus, ultimi dati: attualmente positivi in calo di 548 unità Sono 2.086 i contagi registrati nelle ultime 24 ore (+1,1%). Morti in crescita dell’1,2% ma i guariti avanzano del 3,3%

Ammontano 203.591 i casi di coronavirus alle 17 di mercoledì 29 aprile, in crescita di 2.086 unità rispetto al giorno precedente (+1%). Morti totali a quota 27.682, ossia altri 323 casi nelle ultime 24 ore (+1,2%). Se si esclude il dato di domenica che potrebbe essere comunque viziato da ritardi nei conteggi, si tratta della performance più bassa dal 14 marzo. Sono 71.252 guariti (+3,3%). Gli attualmente positivi raggiungono quota 104.657, ossia 548 in meno rispetto a martedì.

Lo rivelano i dati quotidiani forniti dalla Protezione civile. I ricoverati in terapia intensiva sono 1.795 (68 in meno in un giorno), a fronte di 19.210 ricoverati con sintomi. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 63.827.

IL TREND GIORNO PER GIORNO

Lombardia, altri 786 casi

La Lombardia resta la regione centro della crisi: sono 786 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Altri 411 contagi riscontrati in Piemonte, alle cui spalle si posizionano Emilia Romagna (263), Veneto e Liguria, entrambe con 117 nuovi casi. Lazio e Toscana, con rispettivi 78 e 61 tamponi positivi, si piazzano in sesta e settima posizione. Tutte le altre regioni hanno meno di 50 nuovi casi.

La situazione in Veneto

Sono arrivati a 17.825 dall’inizio dell’epidemia i casi di Coronavirus registrati in Veneto, 117 in più rispetto a martedì. Lo ha riferito il presidente Luca Zaia. Scendono a 1.156 i ricoverati negli ospedali (-31), e quelli nelle terapie intensive, che sono 114 (-6); 2.559 sono i pazienti dimessi (+51). I morti sono 1.124 in ospedale (+22), su un totale di 1.437. I tamponi eseguiti sono oltre 337 mila, 9.047 in più rispetto a martedì; 7.661 sono le persone poste in isolamento (-225).

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE

Dove eravamo rimasti

Erano 201.505 a mercoledì 28 aprile i casi totali di positività al coronavirus, 2.091 in più rispetto al giorno precedente (+1%). I decessi salivano a 27.359, in crescita di 382 unità (+1,4%). Per le morti si trattava del secondo giorno consecutivo di crescita, probabilmente dettato da qualche «ritardo» di conteggio durante il weekend. Gli attualmente positivi, invece, erano 105.205, in calo di 608 unità (-0,57%). I guariti ammontavano a 68.941, il 3,4% in più rispetto a lunedì. Le terapie intensive continuavano a calare fino a raggiungere le 1.863 unità.

