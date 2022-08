Covid, ultime notizie. Oggi in Italia 42.976 nuovi casi (-28,8 sulla settimana) e 161 morti

In Toscana 2.115 i nuovi casi e 18 decessi

In Toscana sono 1.346.959 i casi di positività al Coronavirus, 2.115 in più rispetto a ieri (401 confermati con tampone molecolare e 1.714 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.245.791 (92,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 1.656 tamponi molecolari e 12.121 tamponi antigenici rapidi, di questi il 15,4% è risultato positivo. Sono invece 2.952 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 71,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 90.702, -0,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 664 (19 in meno rispetto a ieri), di cui 22 in terapia intensiva (6 in meno). Oggi si registrano anche 18 nuovi decessi.

Friuli Venezia Giulia: 1.170 nuovi casi, quattro decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.016 tamponi molecolari sono stati rilevati 207 nuovi contagi. Sono inoltre 4.294 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 963 casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono quattro mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 271. Lo rende noto la Direzione centrale salute della Regione Fvg nel bollettino quotidiano. Oggi si registrano i decessi di quattro persone. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 457.979 persone.

In Sardegna 1.198 nuovi casi e cinque decessi

In Sardegna si registrano oggi 1.198 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 1045 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4979 tamponi.I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 15 ( invariato rispetto al dato di ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 169 ( invariato rispetto al dato di ieri ) mentre sono 28.145 i casi di isolamento domiciliare ( - 1269 ). Lo rende noto la Regione Sardegna. Si registrano 5 decessi: una donna di 92 anni e un uomo di 77, residenti nella provincia di Sassari; una donna di 89 anni e due uomini di 65 e 82, residenti rispettivamente nella provincia di Nuoro, in quella del Sud Sardegna e nella Città Metropolitana di Cagliari.

CRESCITA NUOVI CASI SU BASE SETTIMANALE I puntini sono: casi giornalieri del giorno/casi giornalieri dello stesso giorno della settimana precedente. La curva rappresenta la media mobile a 7 giorni. Se il dato è superiore a 1 vuol dire che i contagi sono in crescita Loading...

4.960 nuovi casi in Veneto, 1124 ricoveri, sette decessi

Sono 4.960 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto questa mattina, ieri erano stati 5.505. Si conferma il trend di riduzione del numero degli attualmente positivi in regione: oggi 82.780 contro i 84.482 di ieri. In calo anche il numero dei ricoverati complessivi: 1.124 oggi rispetto ai 1.165 di 24 ore fa. Un fenomeno causato da una contrazione dei ricoveri in area non critica (1.079 oggi rispetto ai 1.115 di ieri) e da un calo delle terapie intensive (45 oggi contro i 40 di ieri).Il numero dei decessi di oggi si attesta a 7 rispetto ai 5 di ieri.

D’Amato (Lazio): “Oggi 3.561 casi e sette decessi”

Oggi nel Lazio “su 3.536 tamponi molecolari e 17.632 tamponi antigenici per un totale di 21.168 tamponi, si registrano 3.561 nuovi casi positivi (-486), sono sette i decessi (-15), 1.029 i ricoverati (stabili), 58 le terapie intensive (-3) e +6.034 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,8%. I casi a Roma città sono a quota 1.580”. Lo sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid quotidiano.