Coronavirus, in un anno oltre 7.500 detenuti in meno nelle carceri. Lavora uno su quattro

di Andrea Carli

L’emergenza sanitaria Covid ha riportato sotto i riflettori il tema del sovraffollamento delle carceri italiane. Il 29 febbraio di un anno fa, pochi giorni dopo la scoperta del paziente zero di Codogno, con un’Italia che non era ancora in lockdown le persone detenute erano 61.230. Un anno dopo, al 28 febbraio 2021 sono rimasti in 53.697. In dodici mesi 7.533 persone in meno, il 12,3% del totale.

Una diminuzione, mette in evidenza il XVII Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione “Oltre il virus” pubblicato oggi, 11 marzo, che ha riguardato condannati e persone in attesa di giudicato in modo non troppo differente. Oggi la percentuale dei condannati è del 68%. Le persone che non hanno ricevuto il primo giudizio sono pari al 16,5 per cento.

Dall'inizio della pandemia coronavirus 18 detenuti sono morti per Covid. I decessi fra il personale di polizia penitenziaria sono 10. Gli ultimi tre sono avvenuti nell'ultimo mese nel carcere di Carinola nel quale si era sviluppato un focolaio che aveva coinvolto detenuti e personale. L’indagine fotografa la situazione attuale del sistema carcerario italiano. E lo fa ricorrendo ai numeri.

Diminuiscono gli stranieri detenuti

La riduzione della popolazione detenuta intervenuta nell'ultimo anno non ha cambiato le proporzioni tra stranieri e italiani. I primi da alcuni anni si attestano intorno al 32,5% del totale dei detenuti. Va ricordato che erano il 37,15% alla fine del 2009, e che in termini assoluti sono diminuiti di 6.723 unità nel giro di undici anni. Al 31 dicembre 2020 cinque regioni del Sud (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) più l'Abruzzo ospitavano una percentuale di stranieri inferiore al 20%. Liguria, Veneto, Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige, assieme alla Toscana, sono state sempre al limite tra il 49 e il 50 per cento. Sempre al 31 dicembre 2020, il continente più rappresentato tra la popolazione detenuta straniera in Italia era l'Africa, con 9.261 detenuti, la maggior parte dei quali proveniente dal Nord Africa, e in particolare da Marocco (3.308) e Tunisia (1.775), con la Nigeria unico stato dell'Africa Subsahariana a rilevare, con i suoi 1.451 detenuti. Alla stessa data, dall'area Ue provengono 2.691 detenuti. L'Albania, con 1.956 detenuti, è lo stato balcanico extra UE con il più alto numero di detenuti in Italia.

Crescono i numeri della messa alla prova

Sono 18.936 le persone in stato di messa alla prova. La messa alla prova consiste nella sospensione del procedimento penale nella fase decisoria di primo grado. Vi si accede su richiesta dell'imputato, per reati di minore allarme sociale. È stata introdotta nel 2014. Guardando alla totalità delle persone in carico ai servizi di comunità esterna Uepe viene fuori che gli stranieri sono il 18,2%, contro il 32,5% dei detenuti. Gli stranieri fruiscono meno delle opportunità di reinserimento sociale e tendono maggiormente a scontare per intero la pena inflitta.