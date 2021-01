Coronavirus, vaccini agli over 80, si parte dal Lazio: ecco il calendario delle regioni La seconda fase del piano vaccinale italiano risente dei tagli e dei ritardi nella consegna delle dosi. L’eccezione del Trentino Alto Adige

Tra tagli e ritardi nella consegna delle dosi, la seconda fase del piano vaccinale italiano, quella cioè che prevede la somministrazione del vaccino agli ultra 80enni ne ha già subito le conseguenze con alcuni slittamenti dei tempi.

La prima regione a partire sarà il Lazio, dopo un posticipo di sette giorni, cui seguiranno Veneto e Liguria. La Lombardia partirà a fine marzo (e non a fine mese come indicato in una precedente versione dell’articolo), mentre il Trentino ha già iniziato da giorni. Ecco il calendario delle regioni.

Valle d’Aosta

La Regione conta di iniziare la somministrazione dall’8 febbraio.

Piemonte

Il “vaccine day” per gli over 80, inizialmente fissato per il 30 gennaio, è slittato una volta al 6 febbraio e, ad oggi, a data da destinarsi.

Lombardia

Si parte il 25 e 26 marzo.