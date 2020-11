Coronavirus, il vaccino potrebbe non essere il proiettile d’argento e la lotta sarà ancora lunga L’articolo di tre studiosi: il virus non svanirà per magia, potrebbero seguire altre ondate di contagi. Servono strategie sostenibili di lungo periodo di Carlo Andrea Finotto

Il virus è vivo, e lotta contro e dentro di noi. L’immunità di gregge evocata da alcuni è di là da venire. La corsa al vaccino ha subito un’accelerazione dopo l’annuncio di Pfizer e BioNTech, ma sebbene importantissimo per la lotta al coronavirus, almeno all’inizio potrebbe non essere il “proiettile d’argento” in grado, da solo, di azzerare la pandemia. In più, all’attuale seconda ondata potrebbero seguirne altre.

Quella contro la pandemia si annuncia come una maratona in salita: per questo i governi – italiano in testa – devono uscire al più presto dalla mentalità dell’emergenza per mettere in campo strategie e politiche sostenibili e di lungo periodo.

Più che una doccia fredda è un bagno di realismo quello di tre ricercatori italiani che in un articolo pubblicato su Scienza in rete mettono in fila una serie di elementi basati su dati, fatti concreti, citazioni e studi non tanto con la finalità di spegnere facili entusiasmi sul decorso della pandemia quanto piuttosto per invocare un cambio di passo per uscire dal tunnel di contagi e morti.

Passare dall’emergenza a una strategia a lungo termine

Francesco Barone Adesi, professore di igiene e sanità pubblica all’Università del Piemonte Orientale (Upo) e collaboratore del Crimedim (il Centro di medicina dei disastri dell’Upo), Raffaele Palladino, ricercatore di igiene e sanità pubblica all’Università Federico II di Napoli e collaboratore dell’Imperial College di Londra, e Maurizio Schmid professore di bioingegneria all’Università degli studi Roma Tre, spiegano il loro come il tentativo di «guardare al di là del singolo studio, per cercare di capire quello che accadrà nei prossimi mesi e, probabilmente, nei prossimi anni. La strategia strettamente emergenziale cui stiamo assistendo da questa primavera è sicuramente importante e necessaria, ma la pandemia non si è risolta magicamente dopo la prima ondata, nonostante molti si fossero illusi o almeno ci sperassero».

A fine primavera e inizio estate era stata ampiamente prevista e annunciata una recrudescenza del virus. Eppure, in Italia come in altri Paesi, in Europa e non solo, l’impressione generale è di essere stati colti impreparati o che, almeno, non si siano sfruttati al meglio i mesi di tregua concessi dalla pandemia. «Non abbiamo la sfera di cristallo – dice Francesco Barone Adesi – ma è realistico aspettarsi che all’attuale ondata ne seguirà una terza, probabilmente una quarta: non è detto che tutte abbiano lo stesso livello di gravità, ma dobbiamo entrare in questo ordine di idee per non ritrovarci in balia degli eventi».