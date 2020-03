Coronavirus, il vademecum: ecco cosa si può fare e cosa no La nuova stretta imposta con il decreto 11 marzo 2020 per frenare il contagio da coronavirus ha indicato regole più stringenti nella vita quotidiana di tutti di Nicoletta Cottone

Coronavirus, ecco cosa rischia chi non rispetta i divieti

Cosa posso fare e cosa no? La nuova stretta imposta con il decreto 11 marzo 2020 per frenare il contagio da coronavirus ha indicato regole più stringenti nella vita quotidiana di tutti. Resta in vigore la regola di base che è: stare a casa. Restano consentiti gli spostamenti solo in tre casi: andare al lavoro, ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l'acquisto di beni essenziali. Chiusi bar, ristoranti, mentre si può andare in lavanderia, acquistare un elettrodomestico o una lampadina. Ecco le regole in vigore.

Coronavirus: come assistere una persona in isolamento domiciliare

AUTODICHIARAZIONE

La regola numero uno è restare a casa. I cittadini potranno spostarsi solo per tre motivi: lavoro, salute o necessità. É necessario compilare l’autodichiarazione, un modulo che è stato aggiornato (scaricalo da qui). Si tratta di un documento che certifica perché un cittadino si sta muovendo nonostante le limitazioni fissate dalle autorità e la raccomandazione a rimanere a casa il più possibile. La veridicità dell'autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli».

ESERCIZI COMMERCIALI

I negozi di generi alimentari sono aperti?

Sì, sono aperti. Sono aperti gli esercizi commerciali di vicinato e quelli della media e della grande distribuzione (ipermercati, supermercati, discount, minimercati di alimentari, negozi di surgelati). Aperti anche i centri commerciali, purchè sia consentito solo l’accesso alle sole attività che forniscono generi alimentari e di prima necessità. Nessun problema di approvvigionamento. In questi negozi è necessario rispettare la distanza interpersonale di un metro. Previste sanzioni per gli esercizi che non rispetteranno le regole.

Sono aperti i mercati?

Il decreto ha imposto la chiusura dei mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla sola vendita di beni alimentari. É necessario rispettare la distanza interpersonale di un metro. Previste sanzioni per gli esercizi che non rispetteranno le regole.

Farmacie e parafarmacie saranno sempre aperte?

Certamente. Il decreto prevede che farmacie e parafarmacie rimangano aperte. Aperti anche esercizi specializzati che vendono articoli medicali e ortopedici. É necessario rispettare la distanza interpersonale di un metro. Previste sanzioni per gli esercizi che non rispetteranno le regole.