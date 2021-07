Coronavirus, variante Delta in crescita. Rt risale a 0.66, a 11 l’incidenza dei casi su 100mila abitanti

2' di lettura

Risale, anche se lievemente, il valore dell’Rt nazionale a 0.66 rispetto allo 0.63 della settimana scorsa. Cresce anche l’incidenza dei casi di Covid in Italia che arriva a 11 ogni 100mila abitanti, rispetto ai 9 casi di 7 giorni fa. Sono i dati contenuti nella bozza di monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute sull’andamento dei contagi da coronavirus in Italia, ora all’esame della cabina di regia, che saranno presentati oggi.

Variante Delta in crescita

Il report segnala che la circolazione della variante Delta è in aumento in Italia e oltre al tracciamento dei casi e al completamento dei cicli vaccinali è necessario rispettare le misure necessarie per evitare un aumento della circolazione virale. «Questa variante - si legge nel report - sta portando a un aumento dei casi in altri paesi con alta copertura vaccinale, pertanto è opportuno realizzare un capillare tracciamento e sequenziamento dei casi».

Delta al 99% in Gran Bretagna, al 50% in Francia

Nuova impennata dei contagi Covid alimentati ormai al 99% dalla variante Delta nel Regno Unito, secondo gli ultimi dati settimanali diffusi dal servizio sanitario nazionale attraverso Public Health England (Phe). La variante Delta del coronavirus rappresenta circa il 50% delle contaminazioni in Francia e potrebbe diventare “maggioritario” da questa fine settimana, ha dichiarato il ministro della Salute, Olivier Véran, ai microfoni di radio France Inter.

Fondamentale completare i cicli vaccinali

«É necessario raggiungere una elevata copertura vaccinale - si legge nel report - e il completamento dei cicli di vaccinazione per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenute da varianti emergenti con maggior trasmissibilità».

Nessuna regione supera soglia critica terapie intensive

Nessuna Regione o provincia autonoma «supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è 2%, sotto la soglia critica, con una diminuzione nel numero di persone ricoverate» che passa da 240 del 29 giugno a 187 del 6 luglio. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende ulteriormente (2%). Il numero di persone ricoverate in queste aree passa da 1.676 del 29 giugno a 1.271 del 6 luglio.