Coronavirus, vero o falso: dagli integratori al distanziamento, alla gravidanza Ecco una serie di domande e risposte elaborate in base ai consigli del Gruppo di Comunicazione Covid-19 dell’Iss. Per districarsi nella giungla di notizie che circolano di Nicoletta Cottone

Quali sono le precauzioni che deve seguire una donna in gravidanza. É utile bere tanto? Come è meglio pulire la casa? Come è meglio smaltire i rifiuti domestici? Quando è necessario usare i guanti? Previene il contagio prendere gli integratori? Ecco una serie di domande e risposte elaborate in base ai consigli del Gruppo di Comunicazione Covid-19 dell’Istituto superiore di sanità. Utili per districarsi nella giungla di notizie che circolano e per capire cosa è vero e cosa è falso.



Prendere integratori di vitamina C previene il contagio?

Al momento non ci sono cure specifiche per il nuovo coronavirus anche se diverse possibili terapie sono attualmente in corso di sperimentazione. Non vi è alcuna evidenza scientifica invece che quantità elevate di vitamina C proteggano dall'infezione.

Bere tanta acqua elimina il virus dalle vie aeree e lo spinge nello stomaco dove viene distrutto dall’acido?

Il nuovo coronavirus quando raggiunge le mucose penetra nelle cellule infettandole. Bere acqua in eccesso quindi non ha alcun effetto nel prevenire il contagio ma, anzi, in persone con alcune patologie (cardiache o renali) può essere anche controindicato.





Abbiamo raggiunto il picco dei contagi e quindi le misure di distanziamento sociale possono essere interrotte?

Non è vero che è stato già raggiunto il picco dei contagi. Ad oggi c'è stato un rallentamento della crescita del numero dei casi. É particolarmente importante quindi continuare a seguire le regole, restare a casa e uscire solo per i casi di necessità previsti, ad esempio fare la spesa, andare in farmacia o al lavoro, laddove necessario.



Mischiare candeggina e detersivo per i pavimenti consente di pulire più efficacemente le superfici?

Per prevenire il contagio da nuovo coronavirus le superfici di casa possono essere pulite con comune candeggina da diluire con acqua in base alla percentuale di cloro dichiarata nell'etichetta. Se la percentuale di cloro contenuta è dell'1% ogni litro di candeggina va diluito in 2 litri di acqua, se è del 3% con 6 litri di acqua, se è del 4% in 8 litri di acqua, se del 5% in 10 litri di acqua. Queste concentrazioni (pari allo 0,5% di cloro) sono sufficienti ad uccidere il virus. La candeggina NON va mai mischiata con altri prodotti perché potrebbero generarsi sostante tossiche per contatto e per inalazione.