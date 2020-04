Coronavirus, via libera per Fippi: produrrà 900mila mascherine al giorno Una riconversione della produzione - l’azienda di Rho produce pannolini - operata grazie alla collaborazione con Regione Lombardia, Politecnico e Confindustria di N.Co.

Produrrà 900 mila mascherine la Fippi di Rho, prima autorizzata dall’Istituto superiore di sanità a produrre mascherine. Una riconversione della produzione operata grazie alla collaborazione con Regione Lombardia, Politecnico e Confindustria. Fippi è una società familiare, fondata nel 1970, tra le prime aziende europee produttrici di pannolini per bambini a marchio del distributore. Il materiale è stato testato dal Politecnico di Milano che ha confermato un potere filtrante superiore a quello delle mascherine chirurgiche certificate, aveva spiegato Raffaele Cattaneo, assessore all'ambiente in Regione.

L’idea nata in azienda e sviluppata con il Politecnico

L’ della riconvesrione è nata proprio in azienda da un’esigenza interna, per proteggere i dipendenti. Inizialmente l’azienda ha utilizzato una parte del materiale usato per la produzione di pannolini per creare delle mascherine da utilizzare all’interno dello stabiimento. Poi dopo contatti con la Regione Lombardia, hanno individuato insieme al Politecnico una materia prima ad hoc per la produzione delle mascherine, con un adeguato potere filtrante.

L’autorizzazione dopo la polemica

L’autorizzazione è arrivata dopo una polemica a distanza fra Regione Lombardia, protezione civile e Istituto superiore di sanità. «C’è un tappo a Roma, non vogliamo fare polemica diciamo: autorizzateci le mascherine e tutto ciò che può essere utilizzato», aveva detto il vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala, ai microfoni di SkyTg24. «Hanno le specifiche tecniche, le abbiamo lavorate con il Politecnico di Milano e con gli imprenditori lombardi», aveva precisato, e la mascherina prodotta da «Fippi ha tutti i requisiti tecnico-scientifici», ma «abbiamo bisogno della validazione dell'Istituto Superiore di Sanità per cominciare a distribuire le mascherine che ci siamo fatti da soli».

