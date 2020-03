Coronavirus, Viminale: ecco le regole per gli spostamenti Si può fare ginnastica al parco? Si può andare a cena da parenti? Posso uscire col cane? Le risposte in 12 punti di Nicoletta Cottone

Si può fare ginnastica al parco? Si può andare a cena da parenti? Posso uscire col cane? Il Viminale ha pubblicato un vademecum in 12 punti per rispondere ai dubbi di molti italiani, dopo il decreto 9 marzo 2020 che ha esteso a tutto il Paese le norme già previste per la Lombardia e altre 14 provincie del Nord Italia. Regole su cosa si può o non si può fare dal 10 marzo fino al 3 aprile, con la raccomandazione principale di evitare di uscire di casa e non intasare di chiamate il numero di emergenza 112”, come ribadito ancora da governo e Protezione Civile. In giornata anche Palazzo Chigi ha elaborato una serie di domande e risposte, 39 in tutto, per risolvere i principali dubbi

1. Posso muovermi in Italia?

Non si può uscire di casa se non per validi motivi. Le limitazioni agli spostamenti sono le stesse in tutte le Regioni italiane e sono in vigore dal 10 marzo e fino al 3 aprile 2020. Ci saranno controlli da parte delle forze di Polizia. É previsto il divieto assoluto di uscire di casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus. In caso di sintomi da infezione respiratoria o febbre superiore a 37,5 gradi è fortemente raccomandato di rimanere a casa, di rivolgersi al proprio medico e di limitare al massimo il contatto con altre persone.

2. Quali sono i validi motivi per uscire di casa?

Si può uscire di casa per andare a lavoro, per ragioni di salute o situazioni di necessità. Per provare queste esigenze dovrà essere compilata un’autodichiarazione che potrà essere resa anche seduta stante sui moduli in dotazione alle forze di Polizia. La veridicità delle dichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi.

3. Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza può rientrarvi?

Sì, fermo restando che poi si potrà spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute.

4. Se abito in un comune e lavoro in altro posso fare ”avanti e indietro”?

Sì, se è uno spostamento giustificato per esigenze lavorative.