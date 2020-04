Coronavirus, Viminale: «Insieme a categorie e imprese contro il rischio mafia» Una nuova circolare rilancia il pericolo dell’inquinamento mafioso e sollecita i questori a «contatti diretti con le associazioni di categoria». di Marco Ludovico

I casi «di default economico» per la crisi da Covid-19 sono dietro l’angolo, anzi molti già concreti. Pronti a essere agguantati dai mafiosi. I tratti drammatici delle prospettive dell’economia italiana, del resto, sono stati tracciati di recente dal Centro Studi Confindustria. Così al ministero dell’Interno, guidato da Luciana Lamorgese, in particolare al Dipartimento di Ps diretto da Franco Gabrielli, l’azione di contrasto antimafia va avanti a tappe forzate.

Contatti con associazioni di categoria sul territorio

Già il 27 marzo una direttiva ai questori del Dipartimento Ps li aveva invitati a delineare mappe territoriali delle criticità economiche più soggette al pericolo di inquinamento della criminalità organizzata.

La nuova circolare, firmata il 4 aprile, dà un input ulteriore: proprio per fare la radiografia di criticità, insidie e pericoli concreti «dovranno, a tale scopo, essere intensificati - si legge nella circolare - i contatti diretti con le associazioni di categoria operanti sul territorio». Bisogna individuare con loro, scrive Francesco Messina, direttore della Dac (Direzione centrale anticrimine) «i settori particolarmente esposti o “sensibili” all’infiltrazione criminale».

Confindustria e le altre organizzazioni

La circolare raccomanda, dunque, un confronto profondo delle questure con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese: «Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato». La mafia sul territorio ora trova «un inaspettato spazio di agibilità». L’obiettivo immediato del Dipartimento Ps è «potenziare il monitoraggio dei casi di default economico». Così in questo dialogo sul territorio tra polizia e imprese si possono «individuare aree sensibili di intervento investigativo con particolare riferimento - sottolinea la direttiva - all’impatto dell’emergenza sanitaria sulla situazione economica e finanziaria delle piccole e medie imprese».

I “reati spia” e i segnali di minaccia

Il Viminale raccomanda ai questori «attenzione a sintomatiche criticità criminali, meglio intese come “alert” situazionali, in grado di disvelare concretamente il tentativo di infiltrazione criminale, anche mafioso, tra le pieghe delle criticità economico-finanziarie». Proprio su questo il prefetto Gabrielli aveva annunciato ai vertici di Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Penitenziaria la costituzione di una cabina di regia tra le forze di polizia per mettere a fattor comune «conoscenze e consapevolezze sulle strategie di azione delle organizzazioni criminali di tipo mafioso».

Mafiosi pronti a fagocitare immobili e imprese

Lungo è l’elenco con l’emergenza Covid-19 delle situazioni di economia a rischio mafia. Si parte dalla «attività estorsiva, l’usura, nonchè le attività speculative di fagocitazione immobiliare e di imprese favorite dal bisogno impellente di denaro contante». L’usura , del resto, per i mafiosi «rappresenta sovente l’anticamera della compravendita delle attività economiche sull’orlo del fallimento». Molto probabile, secondo la Direzione anticrimine, anche la «crescita delle attività di riutilizzo delle “provviste in nero”».