Coronavirus, Viminale: «Rischio mafia più alto per l’economia»

La metamorfosi permanente dei clan

La mafia ha saputo «adeguarsi puntualmente» a ogni trasformazione sociale, economia, «geo-politica». Si è adattata «alle nuove piattaforme tecnologiche e comunicative» così come alla «new economy» e ai «diversi scenari finanziari». Sempre sapendo ben «dissimulare la propria natura criminale». E alimentare «sistemi corruttivi-cooptativi » con gli «esponenti della P.a. e amministratori locali». In un «rapporto sinallagmatico» come dicono gli addetti ai lavori: obbligazioni corrispettive tra i contraenti.

Per approfondire:

● Coronavirus, Mattarella: «Stiamo vivendo una pagina triste della storia. Iniziare a pensare alla ricostruzione»

● Coronavirus, la mappa del contagio