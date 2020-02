Coronavirus, le vittime salgono a 1.383. Niccolò sul volo per l’Italia

7:33 «Il virus non viene da un laboratorio»

Trevor Bedford del Fred Hutchinson Cancer Research Center di Seattle, uno scienziato in prima linea nello sforzo internazionale per contenere l'epidemia di coronavirus, ha escluso che l’origine della malattia sia un virus fuggito da un laboratorio di Wuhan dopo essere stato geneticamente modificato. Lo riporta il Financial Times. Lo scienziato smentisce le storie circolate sui social media secondo cui Covid-19 è stato creato al Wuhan Institute of Virology o altrove in Cina, voci che hanno spinto l'Organizzazione Mondiale della Sanità a mettere in guardia da una “infodemia” di false notizie sull'epidemia.