Coronavirus, bloccata a Civitavecchia nave con un caso sospetto. Russia chiude i confini con la Cina

Coronavirus: Italia prima nell’attivare gli screening in aeroporto

I casi europei: 4 in Germania, 4 in Francia e uno in Finlandia

Quattro casi in Francia, altrettanti in Germania, un caso in Finlandia. È stata la commissaria Ue alla salute Stella Kyriakides a fare il punto sul contagio di cittadini Ue in Europa del coronavirus al Parlamento europeo riunito in sessione plenaria. Alla Commissione risulta che attualmente circa 600 europei vorrebbero lasciare la Cina, ma al momento solo la Francia ha chiesto assistenza Ue per i rimpatri.

Il Meccanismo Ue di protezione civile può coprire fino al 75% dei costi di viaggio. Risulta che i paesi che hanno segnalato cittadini nazionali che vogliono rientrare dalla Cina sono Italia, Austria, Belgio, Bulgaria, Germania, Spagna, Finlandia, Francia, Lettonia, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania e Regno Unito.

Un timido rallentamento

Il picco dell’epidemia non è ancora arrivato, ma gli ultimi numeri sembrano suggerire quantomeno un rallentamento: i contagi giornalieri sono 600 in meno ed un centinaio di persone hanno superato l’infezione. Nulla comunque che giustifichi un allentamento dell’attenzione, anche perché il percorso del coronavirus continua a allargarsi ben oltre il focolaio di Wuhan, aggiungendo nuovi malati a Pechino e Shanghai.

All’estero si registrano i primi casi in Medio Oriente, quattro persone di una famiglia cinese trovati positivi negli Emirati Arabi. In Europa il nuovo caso in Finlandia si aggiunge ai quattro in Germania ed i cinque in Francia. In Cina circa 60 milioni di persone sono di fatto in quarantena dopo l’isolamento totale dell’area di Hubei, dove tutto è cominciato, e le restrizioni parziali in diverse altre città.

Primo caso in India

È uno studente del Kerala, rientrato nei giorni scorsi da Wuhan, in Cina, il primo paziente risultato positivo al test del coronavirus in India. Lo ha reso noto il ministero della Salute indiano, aggiungendo che il ragazzo è in isolamento e che è stabile. Il Kerala, come Delhi, l'Haryana, il Punjab e il Rajasthan è uno degli stati che hanno tenuto in osservazione viaggiatori provenienti dalla Cina: in Kerala, in particolare, sono stati sottoposti al test oltre 600 viaggiatori rientrati dall’area infetta.