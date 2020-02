Coronavirus, dai voli cancellati ai Paesi che non ci fanno entrare: l’elenco completo Gli Stati che hanno messo l’Italia in una sorta di black list si sono moltiplicati. E con essi le compagnie aeree che hanno deciso di sospendere o ridurre i voli da e per l'Italia. Ecco, al momento, la situazione di Biagio Simonetta

3' di lettura

L'incubo in cui l'Italia è piombata con il coronavirus ha cambiato drasticamente le logiche dei cieli. Gli Stati che, in modo più o meno restrittivo, hanno messo il nostro Paese in una sorta di black list si sono moltiplicati. E con essi le compagnie aeree che hanno deciso di sospendere o ridurre i voli da e per l'Italia. È un quadro in costante evoluzione, e il consiglio – per chi deve mettersi in viaggio – è quello di preventivare eventuali nuovi disservizi. Intanto, la situazione attuale è quella che andiamo a descrivere.

Compagnie aeree

La British Airways è stata una delle prime compagnie aeree a sospendere alcuni voli da e per l’Italia. E nelle ultime ore ha confermato che questa sospensione – inizialmente prevista fino all’11 marzo – è stata prorogata fino al 28 marzo.

Anche l’altra compagnia britannica, EasyJet, ha deciso di sospendere alcuni collegamenti con l’Italia: «Abbiamo registrato un significativo calo della domanda e dei fattori di riempimento da/per le nostre basi del Nord Italia», hanno scritto in una nota. «Stiamo assistendo a un indebolimento della domanda anche negli altri mercati europei in cui operiamo. Di conseguenza, saremo costretti a cancellare alcune frequenze, in particolare su rotte da e per l’Italia, pur continuando a monitorare la situazione e adattando il nostro programma di voli alla domanda».

La belga Brussels Airlines ha ridotto di circa il 30% i suoi collegamenti con il nostro Paese (e più in particolare quelli per Linate, Malpensa, Roma, Venezia e Bologna), fino al prossimo 14 marzo.

El Al Israel Airlines ha annunciato che sospenderà i voli verso l'Italia e la Thailandia a causa della diffusione globale del coronavirus. La sospensione, che riguarda anche le tratte per Milano e Roma, inizia il 28 febbraio e durerà fino al 14 marzo, mentre i voli per Bangkok saranno interrotti dal 2 al 27 marzo, spiega la compagnia.