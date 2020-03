Coronavirus, il volontariato in campo per chi non arriva a fine mese La rete del terzo settore già da settimane è attiva sul territorio. In campo ci sono tra gli altri Caritas, Sant'Egidio, Banco Alimentare, ma anche tante grandi e piccole associazioni laiche e cattoliche. E il mondo del volontariato organizzato è poi affiancato da quello spontaneo di semplici cittadini di Andrea Gagliardi

L'emergenza sanitaria legata al coronavirus comincia a diventare una 'bomba' sociale per quel pezzo d'Italia, soprattutto al Sud, che già faticava ad arrivare a fine mese. Con il venire meno dei piccoli lavori, spesso in nero, le famiglie bussano ancora di più alle porte degli enti caritativi. Certo, un aiuto arriverà dai 400 milioni messi a disposizione dei comuni dal governo per distribuire buoni spesa o direttamente generi alimentari. E i sindaci potrebbero appoggiarsi alla fitta rete del volontariato che già da settimane è attiva sul territorio. In campo ci sono tra gli altri Caritas, Sant'Egidio, Banco Alimentare, ma anche tante grandi e piccole associazioni laiche e cattoliche, oltre ai volontari della Protezione Civile.

Dalla Caritas strutture per l’accoglienza di 1.1oo persone

La Caritas nazionale fa sapere che in totale finora sono 65 le diocesi che hanno messo a disposizione strutture per l’accoglienza di 1.100 persone, tra dimessi dagli ospedali, degenti in quarantena o individui senza fissa dimora. Alle Caritas diocesane sono già arrivati per i primi interventi d’emergenza oltre 2milioni di euro dei 10 stanziati dalla CEI, utilizzati tra l'altro per dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, igienizzanti), materiale per sanificare periodicamente i servizi Caritas rimasti aperti; ampliare gli orari di servizio degli operatori impiegati nei vari servizi come le mense; intervenire a favore di famiglie in difficoltà con la fornitura di generi prima necessità; acquistare farmaci e prodotti sanitari, specialmente per anziani e bambini; potenziare i servizi di ascolto e accompagnamento, anche telefonici nonché di supporto psicologico per operatori e per anziani soli.

Aiuti a partire dalle regioni più colpite dal contagio

«I finanziamenti arrivati li stiamo utilizzando in tutta Italia per tamponare le emergenze – spiega don Andrea La Regina, responsabile macroprogetti Caritas Italiana – l’obiettivo è ora quello di destinare i prossimi fondi alla rimodulazione degli interventi in base alle esigenze dei territori, a partire dalle quattro regioni più colpite dall’epidemia ossia Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte. Aspettiamo di vedere anche i risultati dell’ordinanza della protezione civile sugli aiuti alimentari per i Comuni. Noi ci muoviamo in maniera sussidiaria a sostegno di chi rimane fuori dall’aiuto statale.

Da Sant’Egidio collette e assistenza telefonica

Attiva sul territorio per l’emergenza coronavirus anche la rete solidale di Sant’Egidio. «Il nostro sostegno è soprattutto a favore di anziani e senza fissa dimora - spiega Roberto Zuccolini, portavoce della comunità - abbiamo potenziato il servizio delle mense e abbiamo lanciato una colletta per la raccolta di beni di prima necessità». Un’iniziativa quest’ultima che ha fatto emergere risvolti inaspettati. «La gente ha paura - prosegue Zuccolini - ma sente di dover fare qualcosa per gli altri. E registriamo molti casi di persone che si offrono come volontari per aiutare chi ha bisogno». Potenziato anche un servizio telefonico di assistenza per gli anziani soli ultraottantenni che non possono uscire di casa. «In questo periodo i nostri volontari fanno la spesa e portano a casa le medicine. Solo a Roma da quando è iniziata l’emergenza abbiamo ricevuto più di 6mila telefonate di anziani dal centro storico e da alcuni quartieri periferici».

Aumento del 20% delle richieste di aiuto al Banco Alimentare

Banco Alimentare, la onlus che recupera il cibo per redistribuirlo a chi ne ha bisogno, in queste ultime settimane è stato sommerso da mail e telefonate. Il Banco stima che le richieste in questi giorni sono aumentate mediamente del 20%, con punte anche del 40% in alcune Regioni come la Campania. «Ci arrivano nuove domande di aiuto, per esempio anche dai sindaci, soprattutto dai Comuni del Sud. Ci aspettiamo una esplosione del bisogno», sottolinea Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco Alimentare.