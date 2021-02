Coronavirus, von der Leyen: «Zero garanzia comprando vaccini da intermediari. Ue finita senza acquisti comuni» In atto frodi sulle quali indaga l’Olaf, l’Ufficio europeo antifrode, che sta dando consigli agli Stati membri su come identificarle

Se la Commissione europea non avesse ordinato per conto dei 27 Stati membri i vaccini anti-Covid, alcuni Paesi europei sarebbero rimasti «a mani vuote», mentre altri avrebbero ottenuto i vaccini. «Sarebbe stata la fine dell’Unione europea» e anche «del mercato unico». Lo ha ribadito la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in videoconferenza stampa a Bruxelles.

Zero garanzie per gli acquisti da intermediari

Se un Paese, o una Regione, compra vaccini anti-Covid da intermediari, si assume «tutti i rischi», nel caso qualcosa non vada per il verso giusto. Anche perché ci sono «zero garanzie» anzitutto che si tratti davvero di vaccini anti-Covid e poi, nel caso in cui davvero si trattasse di vaccini e non di “bidoni”, sulla filiera e sulla loro corretta conservazione, ha detto von der Leyen, rispondendo a una domanda sui progetti di alcune Regioni italiane, in primis il Veneto, di procurarsi vaccini anti-Covid al di fuori del programma di acquisto congiunto dell'Ue. «Ho sentito di incidenti qua e là - dice von der Leyen - che dosi di vaccino anti Covid sono state offerte. Prima di tutto, in crisi come questa ci saranno sempre persone che cercano di trarre profitto dai problemi degli altri. Vediamo un numero crescente di frodi, o di tentativi di frodi, connesse ai vaccini».

L’Ufficio anrifrode indaga

«Stiamo combattendo questa tendenza - aggiunge - l'Olaf», l’Ufficio europeo antifrode, «sta indagando e sta dando consigli agli Stati membri su come identificare queste frodi. Il nostro obiettivo è portare i responsabili davanti alla giustizia e andare davvero a fondo in questa vicenda». In generale - continua von der Leyen - parliamo del vaccino «Pfizer, per esempio, che viene offerto da intermediari. Ci sono zero garanzie che il vaccino sia davvero nelle fiale. É estremamente rischioso acquistare un prodotto simile, che non è chiaramente identificato: non si ha alcun indizio su quali spostamenti ha fatto nel tempo, se per esempio la catena del freddo è stata sempre rispettata». La presidente ha sottolineato i rischi degli acquisti sul mercato nero. «Naturalmente ti assumi tutti i rischi, se succede qualcosa. E non va dimenticato che un vaccino è una sostanza biologica attiva e, se non è un vaccino, è un'altra sostanza, che viene iniettata in un essere umano sano». Ha spiegato che ci sono «ottimi motivi per cui abbiamo una catena logistica estremamente dettagliata, per esempio per il vaccino di Pfizer. É molto importante indagare su questo. Ma posso solo mettere in guardia, per quanto riguarda questi presunti vaccini».

Nessuna richiesta di autorizzazione all’Ema per Sputnik

La presidente ha confermato che finora l’Ema non ha ricevuto «alcuna richiesta di autorizzazione» alla commercializzazione del vaccino russo anti-Covid Sputnik. Se arrivasse una richiesta, dovrebbero essere forniti all’Ema «tutti i dati completi e dovrebbe passare tutto il processo di esame» previsto per i vaccini. E, visto che non viene prodotto nell’Ue, «dovrebbe esserci un processo di ispezione negli stabilimenti produttivi», ha precisato von der Leyen. «In generale - ha detto - devo dire che mi domando ancora perché la Russia offra, in teoria, milioni di dosi di vaccino, senza aver fatto progressi sufficienti nel vaccinare la popolazione russa».

Chiudere i confini non ferma il virus

«Abbiamo imparato che chiudere i confini non ferma il virus. É interesse di tutti attenersi a quanto abbiamo concordato insieme», ha detto la presidente, ricordando le raccomandazioni sulle restrizioni di viaggio recentemente emanate dalla Commissione. Raccomandazioni che «sono state approvate dal Consiglio», quindi dagli stessi Stati membri. «Nella primavera scorsa - ha detto von der Leyen - avevamo 17 Stati membri che avevano introdotto misure ai confini interni». Misure che non hanno fermato la pandemia, ma in compenso «hanno provocato problemi enormi. Nel dicembre scorso i Paesi che avevano controlli ai confini erano quattro, e oggi sono nove».