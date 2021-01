Coronavirus: weekend 9-10 gennaio in zona arancione, ecco che cosa si può fare

Quando è necessaria l’autocertificazione

Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all'interno del proprio comune, mentre dalle 22 alle 5 anche all'interno del proprio comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati in dotazione alle forze di polizia. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l'accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere provata anche esibendo la documentazione fornita dal datore di lavoro (per esempio il tesserino).

Visite a parenti o amici

Possibile spostarsi liberamente, fra le 5 e le 22, all’interno del proprio comune: si può fare visita ad amici e parenti, ma una sola volta al giorno ci si può spostare per fare la visita, tra le 5 e le 22, ma solo in ambito comunale e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti questo spostamento è consentito anche per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Visite a persone non autosufficenti

Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti sarà consentito - anche tra comuni o regioni in aree diverse - se non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso comune o regione. La necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste.

Sì alle funzioni religiose

Le funzioni religiose sono consentite, nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni. Previsti accessi contingentati, rispetto del distanziamento e divieto di assembramento.

Gli spostamenti per turismo

Gli spostamenti per turismo verso un'altra Regione non sono consentiti fino al 6 gennaio 2021 compreso. Nelle giornate arancioni sono previste due eccezioni: sono consentiti gli spostamenti per turismo all'interno dello proprio comune e dai comuni con popolazione fino a 5mila abitanti, entro 30 chilometri dai confini del comune, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.